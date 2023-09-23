【Bethの食卓】中秋好多小故事

又到中秋節啦！當然要應吓節講講月餅。話說我阿Beth都係一個月餅製造商，每年這段時間都會忙到爆炸，而我對於月餅的歷史由來，以及各式各樣各門各派都相當熟讀；甚至是小道傳言也不會放過。這些今天在這裏先不談，否則說三日三夜都未能盡錄！

坦白講，我小時候一見月餅就跑，那種講不出如何不喜歡，怎也說不清，不知從那處飄來的那股古早味令我怕怕。那我跟月餅的緣分何來呢？要說回30多年前的某個八月十五禪修時那一輪明月令我忽發奇想：為何要望住個月光才會無煩惱？才能修得功力倍增呢？世間可有一個月餅吞進肚去就能諸願成就幸福美滿的呢？

就從這天開始願望有一天能做到就好了！做夢也想到這粒忽發奇想的種子在20年後發芽，並真的做出自己品牌的月餅。每年的監工也不忘感恩買了自家月餅的朋友們，祝福加持他們吃了此月餅後諸願成就幸福美滿，相信不少朋友都很難想像這種奇妙安排從一輪明月開始吧！

記起每年中秋為了感恩師父的教導「月輪字性清淨故，能除嗔恚熱」，我會在出埠工作前安排好月餅給他，就算不在他身邊但抬頭也可以看到同一個月光。我最記得第一盒買來送給他的月餅就是Ritz-Carlton月餅，其包裝是十分漂亮的財箱寶盒；而我人生中第一個最好食的月餅，是好朋友在工作坊學會親手做的冰皮紫薯月餅，好吃得此生難忘，直到現在還回味着。

說到月餅，其名是誰改的呢？據說唐朝時月餅本來叫「胡餅」，是唐玄宗不喜歡「胡餅」一詞，於是楊貴妃從月亮取得靈感，給糕餅改名為「月餅」，「月餅」這個名字就由唐朝一直流傳至今。還有各處鄉村各處有月餅不同趣事；在日本過中秋就不叫作中秋節，他們稱「十五夜」或把這天的滿月稱為「中秋の名月」。對於日本人來說，中秋的滿月象徵着農作物的收穫，他們會在這一天舉行祭祀祈禱豐收，向神明進獻貢品，感謝神明的賞賜，並祈禱來年風調雨順，五穀豐登。他們在祭祀月亮的供品一定會用「月見糰子」，這也是賞月時必會見到的食品之一，而「月見」就是「賞月」的意思，糰子指的是一種糯米製的糕點，裏面一般沒有餡料，嚼起來軟軟糯糯的。

「月見糰子」看上去似圓圓的月亮，故深受日本人喜愛亦用作祭神的供品。在八月十五的夜晚，「月見丸子」要供奉十五個，而且擺放起來也是有特別的講究：最底層是九個，中間一層是四個，頂層是兩個。日本人過中秋節，他們喜歡用芒草來裝飾點綴來增加節日氣氛。傳說中端莊美麗的芒草，是守護着農作物和子孫繁榮的月亮神的信物。具有辟邪之功，在古代日本巫女用它來驅魔。除了芒草外，點綴還有蹦蹦跳跳的白兔，在日本有傳說及著名童謠，月亮上有白兔在做月見糰子。還有還有，在中秋時節不可缺少的芋頭，去皮之後的芋頭白白淨淨的，就像天上的明月一般，所以人們也喜歡在月前供奉芋頭；加上這個時節也是芋頭收穫豐盛的季節，故「中秋の名月」也有別稱叫做「芋名月」。

中秋之夜還有些特別的習俗，比如有些地方的民俗中規定，這一天可以拿別人田裏的農作物去供奉神明，而不算犯罪。而供品被偷走的農戶據說反而會豐收。孩子們也可以偷吃祭祀月神的供品，而不會引起神明的怒火。因小孩子被認為是來自月亮的使者，被特許偷走供品稱作「月見小偷」。祭月的供品如果被偷走了，則代表十分吉祥。

在台灣，中秋習俗除了祭拜土地公，還要祭拜月神。每戶人家在黃昏時，月亮還未升起，拿出供桌面，向東方，擺放花園或家門前，以月餅、水果等供品祭拜。有些地方則會供上「米粉芋」來祈求保佑自己找到好工作，待月亮升起婦女就可帶着小孩一起拜月神，有些地區則因月亮屬「陰」只允許女性拜月；祭拜完月神後，全家人便可以坐在花園內邊賞月邊吃供品。還有一個有趣事，記得台灣人很喜歡燒香問卜，中秋婦女在家中神像前向神明請示出門的方向後，持香前往，利用沿途聽到的對話、歌詞等字句作為預測問卜的事情，若婦女覺得有找到想要的答案，便擲筊請示神明，如果連續獲得三個「聖筊」即是（神明答應之意），神明給的答案；若不是，婦女則繼續走，直到獲得三個聖筊為止。而台灣人在中秋會「走月亮」或「踏月」，即在秋高氣爽的中秋節夜晚，全家人一同到郊外散步賞月，消耗中秋節不小心多吃下的卡路里；古時候也因婦女平時足不出戶，只有在新年、元宵、中秋等大節日中才被允許外出，因此婦女們無不把握這難得的機會到郊外散步賞月，甚至還有已婚婦女若沐浴了中秋月光後便會懷孕的說法。

Profile：Beth Shum

-喜歡以高級日本食材入廚

-開設日本高級食材專門店

-2022年獲委任為宮城縣推廣大使及顧問