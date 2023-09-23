煇黃演唱會︱雷安娜孖周吉佩對唱　羅嘉良現身掀高潮

一連兩場 「情牽煇黃經典演唱會」首場（22日）假紅館開鑼，藝人薛家燕、羅家英和剛推出新歌《重頭感覺》的瑪姬是座上客。演唱會先由音樂總監徐日勤和他的樂隊演奏多首煇黃金曲揭開序幕，首位打頭陣的歌手陳潔靈獻唱《今晚夜》，她說：「見到好多好朋友，真係任何回憶都返晒嚟。喺以往嘅煇黃演唱會，煇哥會坐喺觀眾席聽我哋唱歌，但今年連煇哥都走埋，一切都成為往事，今晚再次唱佢嘅作品時，心情的確有啲唔同，我哋更加要將佢嘅作品繼續傳承下去。」她又演譯在樂壇輝煌年代時流行經典歌曲。

緊接出場的張德蘭先帶來電視劇經典插曲《鮮花滿月樓》及《願君心寄取》，她說記得當年煲電視劇的日子，便是每當電視一響起主題曲前奏時，隔離鄰舍便會搬好櫈仔，聚在一起觀看劇集。

遠道從加拿大回港獻唱的雷安娜先後演繹了《舊夢不須記》、《隨想曲》及《狂潮》，而她另一首《人在旅途灑淚時》更請得周吉佩（吉吉）對唱，吉吉也獨唱了《當年情》及《誰可改變》，《中年好聲音》唱將李佳分別獻唱了《郊道》及《奮鬥》。自加拿大返港的仙杜拉在二胡大師霍世潔的伴奏下，再唱廣東歌經典中的經典《啼笑姻緣》，即將在10月時於麥花臣場館舉行個唱的龍婷，揀唱《焚心以火》及國語歌《夢》大騷「小龍女」舞功，更偕李佳及吉吉合唱《鐵血丹心》和《世間始終你好》，帶全場觀眾重返武俠劇的年代。

羅嘉良的出現，令全場起哄，他說不少歌迷包括自己都是聽煇哥的歌曲長大。至於從澳洲回港參加今次演唱會的葉麗儀說每次開演唱會，樂迷都必定會點《上海灘》、《萬般情》及《龍虎鬥》3首歌，她很多謝煇哥和黃霑寫了這些歌給她，續說常有人問重複唱這3首歌可覺得悶 ? 她表示：「好嘅歌，無論唱多少次，聽多少次，都有佢嘅味道，都一樣精彩」，之後她獻唱《明日天涯》和《木蘭花》，恍如舉行了迷你個唱。壓軸出場的汪明荃說：「今晚不單止係重溫煇哥及霑叔留畀我哋嘅作品，亦係次重聚嘅好機會。在過去數年，你和我相信都經歷咗唔少，雖然有過擔憂亦會緊張、失望，但風雨過後總有天晴，今日又再一次聚頭，分享大家都喜歡的歌曲」，在最後的大合唱環節開始前，汪明荃說：「煇黃金曲，情牽你同我，是每一代人的集體回憶」，最後一眾歌手合唱了一曲《獅子山下》為首場演唱會劃下圓滿句號。