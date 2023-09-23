吳若希EQ低易發忟憎　最嬲老公駁嘴

藝人吳若希（Jinny）偕老公Alex及兒子「搏啜」，為無綫真人騷節目《爸知弊！你嚟湊吖！》任嘉賓，Alex被安排獨力照顧兒子，並與黎諾懿大仔小春雞互動，期間Alex誤以為製作組熄機情況下，與黎諾懿盡訴心中情，坦言太太吳若希EQ低兼容易發忟憎，不過即使被對方公開責怪，他亦沒有太大感覺：「慣咗喇，呢個亦係唯一一樣嘢佢可能喺出面讚過我，就係話我『腍滋滋』，你咪當（自己）出氣筒囉！」諾懿追問他有否向太太申訴，Alex說：「實有嘅，但係唔成功咁解，因為你會知道係性格問題，如果我讓步可以冇事冇幹就算啦。我又唔會痛，你鬧我啫，最多個心銀一銀。」

Alex更指Jinny最討厭他駁嘴：「呢樣嘢其實我知嘅，但你個火突然升緊，你好難唔講一句，銀佢一句都好，但我駁嘴係會將件事去到最嚴重。」坐在監控室的Jinny聞言，即直認老公駁嘴會火上加油，但難得老公夠坦白，Jinny亦放軟態度，冧指知道老公很愛自己：「佢係由識我當刻開始，對我嘅愛完全冇減過，佢咁多年以嚟愛我係愛到，我淨係喺佢附近已經OK，佢係死都要黐住你嗰種，佢似係我個仔。」

不過經常不滿老公論論盡盡的Jinny，於節目尾聲時卻失手把兒子跌倒，令「搏啜」爆喊收場，Alex與諾懿更一人踩一腳，其中諾懿一針見血：「你湊咁耐都冇事，阿媽一出嚟湊，抱兩嘢就跌咗落地喇！」而Jinny全程不怒反笑。而於官網公開的刪剪片段中，Alex被問到最想老婆替他實現甚麼願望時，再顯愛妻號本色兼含羞答答說：「我想Jinny拖住我手喺屋企樓下行一圈，呢個係我太太咁多年嚟覺得好Sweet嘅嘢，因為呢一、兩分鐘係屬於我同佢嘅，所以我好珍惜、亦覺得咁已經足夠。」