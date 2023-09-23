阿Mo全新療法「踏步電激機械人」　激活腿部循環活動

男團MIRROR去年在紅館演唱會期間發生嚴重意外，懸掛半空的巨型屏幕突然墮下並擊中舞者李啟言（阿Mo），他至今仍需留院接受治療，其父李盛林牧師一直透過代禱信交代阿Mo的進展，在今晚（23日）他發出第61封代禱信，透露阿Mo現在使用全新療法，用Erigo 踏步電激機械人，增強肌肉力量和刺激神經。

(一）啟言（Mo)

1) 續「護工常轉動不穩」：

(感恩/禱告)：謝謝大家禱告記念，已找到一位護工姐姐，並可以在月底開工。請為她的學習、投入、適應和與其他護工配搭禱告。

2) 「了解阿Mo治療的儀器 2– Erigo 踏步電激機械人」

(簡介)

a) Erigo獨特地結合了多種類型的傳統療法，能夠在安全有效的環境中最大限度地穩定心血管、增強肌肉力量和刺激神經。

b) 其工作原理 是將無法移動的患者逐漸抬高到斜台上的垂直位置(最高至 90度站立)，同時在功能性電刺激(FES) 的額外支持下，通過機械人進行腿部循環活動。

(感恩)：

a) 全球現時只有418部 「踏步電激機械人」中，現所在醫院能擁有一部為傷患者治療。

b) 阿Mo 在三月底開始使用這機械人到現在，*雙腳肌肉明顯結實和增加*，一點萎縮都沒有出現。

(禱告)：

a) 因現時對傷患者幫助甚大，盼定期的維修檢查和保養都能使機械人運作達致最穩定的狀態。

b) 請為阿Mo使用機械人時，能在肌肉和神經的協調下，刺激大腦的反應 繼續有明顯的進展禱告。

(二) Mo爸媽

「從阿Mo的治療想起」：人體的極限

1) 人在損傷後就有一定的 自我修復能力，但有些是無法修復的， 如斷肢不能重生。

2) 一位博士醫師的感悟：「神的恩典和大能遠超越尋常的醫學判斷，這就是為甚麼 有些病人有意想不到的好效果。神有醫治的大能，這就是神迹顯現」。

3) 回顧過去 61周在阿Mo身上 所發生種種的復康進展，有些都是在意想不到的情況下，在人體極限以外發生的。那是因為創造主的能力，與祂賦予教授醫護智慧使然。

在阿Mo 的治療變化中，讓我們深深體會與經歷上帝無條件的愛與拯救的大能，還有合時與合適的復康裝備與同在。