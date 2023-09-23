何雁詩難忘參加亞運比賽　想兒子有打不死精神　

歌手何雁詩（Stephanie)今日現身奧海城與HOY TV舉辦的《亞運開幕全城睇》前哨派對活動，何雁詩以前是高球港隊代表，她與前羽毛球亞運銀牌得主葉姵延和前花式溜冰運動員馬曉晴組鐵三角主持，跟現場觀眾打成一遍，Stephanie表示勾起以前

參加廣州亞運比賽的回憶，已4年無比賽，好懷念昔日與隊友的團隊精神，間中都有重拾高球桿玩玩，早前與老公鄭俊弘相約陳柏宇一起打波，「老公以前係溫哥華武術隊代表，佢都係專心武術好啲，高球唔啱佢。」Stephanie表示最想主持高球和電競賽事，鍾意打機的她，笑言入產房時都在打機，直言真想參加亞運的電競賽事，相信專注力足夠，只是體力就差點。是次擔任主持，事前做了好多資料搜集，十分忙碌，感謝這段時間，老公幫手在家照顧兒子。她興趣高球，老公武術，希望兒子將來也培養運動興趣，覺得運動影響她和老公的人生觀和價值觀外，更令他們有打不死精神。「遇到任何挫折都好，想做好都去堅持，要有運動員精神，（想阿仔打不死？）係，遇挫折唔好放棄，人生總有up and down，我同老公就係有呢份運動員心態。」

她稱今日最開心是可以跟前中國國家女排隊長孫玥見面，站在身高1米86的孫玥身邊，Stephanie顯得很嬌小，她搞笑地趷起腳，剛好高過孫玥10歲的囡囡何嘉睿。