張敬軒預告打機慶中秋　提議搞男女混合足球隊

藝人張敬軒、李幸倪、莫文蔚、楊千嬅及陳寶珠等，今晚（23日）到中環出席慈善晚宴，全場衣香鬢影，相當熱鬧。軒仔更以大師兄身份，介紹其經理人旗下的歌手黎展峯給傳媒認識，又透露會帶對方到自己巡唱澳洲站幫手，身體力行提攜後輩。

軒仔受訪時表示為該慈善晚宴組織擔任文化藝術大使，希望將香港藝術家帶到國際，自己亦可以將他國藝術家帶到香港作文化交流。談到即將到來的中秋節，他說：「當晚會同朋友打機，我本身鍾意玩格鬥Game，不過最近愛上運動，所以有玩足球Game，打機之餘仲落場踢波，不過就仲未搵到踢咩位置，朋友話我暫時嘅狀態最適合做啦啦隊，哈哈！」

不過原來小時候的他曾踢前鋒，記者提議他可與同經理人公司的波牛們，組成「英皇足球隊」，他笑言：「我驚唔夠人呀，一係搞男女混合隊啦，衛詩雅都踢得吓，佢乜都識啲。」由於11月將到澳洲開騷，他指可借做運動鍛煉身體：「今次將有墨爾本同悉尼站。（諗住叫黎展峯幫手做幕後嘢？咁做啲乜？）係呀，佢咁高可以幫我掛燈，或者掛衫囉！」此時黎展峯突然爆出一句，「冧爆」軒仔說：「掛住你囉或者。」搞到全場忍俊不禁，軒仔不禁說：「依家啲新人真係叻，我入咗行20幾年都講唔出口。」

軒仔又直言會與後輩交流一下日常生活：「佢哋新一代有自己嘅諗法，會講吓呢代點樣玩社交平台，或者點交際同玩緊咩Game。佢哋最近好興玩嗰啲Blackmagic，我都學緊，如果唔係驚自己癡呆呀。」