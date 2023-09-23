升中一喇！楊千嬅唔講個仔有冇拍拖

歌手楊千嬅晚上（23日）出席慈善晚宴，她透露5月開始舉行巡唱，現時除了工作，平日亦要照顧11歲兒子Torres。雖然巡唱很攰，但有感可以專心做一件事，自己亦多了私人時間，目前巡唱檔期已排到明年農曆新年前後，問她是否「豬籠入水」，她說：「又唔係嘅，有得唱就唱，人開始大，體力上保持到的話都想盡量做自己想做嘅嘢。」她又指已開始籌備推出廣東歌。

問到Torres有否投訴她太忙，她表示：「佢啱啱升讀中一，功課多咗好多，佢開始有自己嘅安排，好似一下子大個咗好多咁。我都好安慰，佢比細個嘅時候定性咗，會規劃好自己嘅schedule，呢方面佢比較似Daddy。」千嬅又指兒子與學間的氛圍不錯，問到會否安排他返港讀書，她說：「佢有諗嘅，但都希望暫時留喺上海讀書，讀埋呢個學期先再作打算。（有女朋友仔未？）有都唔講啦，唔好話係女朋友，就算係朋友都唔會第一時間話畀阿媽知，（有冇同你提起女同學？）佢同我討論地理，咁我梗係唔識啦，咪即係話題完結，叫你唔好問囉。」

提到早前被網民野生捕獲，被邀合照時叫對方低調點，千嬅坦言：「如果喺街見到我，走埋嚟合照係冇問題嘅，我反而唔鍾意唔知匿埋喺邊度影我，會覺得唔係好舒服，影得唔靚吖嘛，出嚟有手尾跟呀。」

而同場的莫文蔚（Karen）以黑色透視裙現身，盡顯身材，相當吸睛。她指自己剛放完「暑假」，與老公歐遊足足兩個月，刻下要重啟工作模式，下星期將會推出一首包含英文、普通話及廣東話的新歌，曲風與以往作品可謂南轅北轍：「呢隻歌醞釀咗兩年，我都有份創作嘅，之前同朋友食飯突然有靈感，就即刻攞咗電腦出嚟一齊創作，但後來疫情反覆，所以拖到依家先推出。」

今年是Karen入行30年，她表示稍後自己將有個小型展覽，到時會展出一些物品，包括20多年前曾推出的限量版寫真集：「好多人未睇過啲相，依家科技發達好多嘢玩，用新嘅手法去呈現番以前嘅作品，覺得幾得意。」問到短期內是否留港生活，Karen即點頭，又指媽媽剛過84歲生日，所以會多陪對方。