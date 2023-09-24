星玄︱54歲鄭嘉穎新造型後生十年　老婆陳凱琳咁回應？

唔好以為貓狗先有節日，估唔到大猩猩都有，9月24日就係世界大猩猩日，提醒我哋要保護大猩猩，等佢哋免受威脅。今日亦都係農曆八月初十，適宜祭祀、掃舍，最旺生肖係鼠，屬鼠嘅朋友桃花勁，同伴侶心有靈犀、甜在心頭。「香香」岑麗香就係屬鼠，早排佢就同囝囝由加拿大返香港探親，仲一齊出席活動做親子瑜伽，見佢身形零走樣，兼單手抱起個仔，就知仲係好Fit，可能有時差關係，囝囝全程似十足，小樹熊咁黐實香香，可愛度爆燈，香香仲話做媽咪成日頻頻撲撲，又經常要抱小朋友，谷出最大運動量，先至係收身良方。除咗做親子瑜伽，仲一齊去做小手作，玩到成手污糟邋遢，呢個媽咪真係唔話得，話你桃花咁旺，會唔會係講緊同前世情人呢？

今日嘅幸運星係獅子座，幸運指數排第一，冇咩問題可難倒你。鄭嘉穎就係獅子男，佢同老婆陳凱琳，向來都係圈中嘅模範夫妻，54歲嘅嘉穎近排就有新造型，連陳凱琳就大讚好young，而網民都話佢後生十年，不過嘉穎本身凍齡有法，邊度似超過50歲吖。另外，佢兩公婆哋慶祝結婚5周年，本來畫面應該好Sweet，不過嘉穎就竟然有「第三者」，大家唔好咁緊張，講緊嘅係黃智賢咋，佢兩兄弟齊齊戴紅色Cap帽，兼着黑色T-Shirt，着到情侶裝咁，真係唔知邊個先係第三者，認真搞笑呀。轉個頭再慶祝嘉穎生日，今次重點都唔喺佢身上，反而係喊到臉都紅晒嘅細仔，肥嘟嘟成個公仔咁勁搶Fo，嘉穎你一家五口咁溫馨，老婆又咁錫你，其實唔止今日先咁幸運，日日都係Lucky Day啦。