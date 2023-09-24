【是日通勝】

農曆八月初十

癸卯年 辛酉月 乙酉日

吉時：凌晨3時至5時、上午7時至9時、下午3時至5時

凶時：上午5時至7時、上午9時至11時、下午5時至7時

宜：祭祀、掃舍

忌：栽種、動土

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：18、27、32

幸運顏色：藍、黑

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座：工作表現不似預期，只能怪自己不夠專心。

金牛座：財運呈上升之勢，投資策略可以進取一點。

雙子座：勿讓自己變得財迷心竅，要多為別人設想。

巨蟹座：做人忌自私，顧及別人感受可帶來好運氣。

獅子座：幸運指數排第一，沒有甚麼問題可難倒你。

處女座：勿做出損人利己的事，言行要對得住良心。

天秤座：運氣不是成敗關鍵，做好本分才是最重要。

天蠍座：運勢欠佳沒甚麼大不了，謹記希望在明天！

人馬座：健康是財富，趁周日做點運動，有益身心！

山羊座：找個浪漫場合向意中人表白，易有好結果。

水瓶座：不夠主動是大忌，有可能令伴侶產生誤會。

雙魚座：易破財，處理錢銀問題要打醒十二分精神。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）鼠 桃花勁

（跌）兔 狀態差

鼠：桃花勁，跟伴侶心有靈犀，甜在心頭。

牛：適合聯誼會友，話題不絕，樂也融融。

虎：人際關係不穩，為人處事要謙虛低調。

兔：是日沖煞，身心疲憊，適宜好好休息。

龍：單身者有月老牽線，容易遇到意中人。

蛇：陪伴家人共度周日，可望帶來好心情。

馬：開玩笑不可過火，有可能觸怒身邊人。

羊：上午運氣較好，重要事情宜早點處理。

猴：未到表白時機，心急脫單易弄巧成拙。

雞：精神狀態差，受外力干擾，容易破財。

狗：小人搞破壞，謀事遇阻力，心情糟糕。

豬：趁周日攜眷出外遊玩，將有好事發生。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

適合留鬍鬚的男人

自古以來，鬍子是雄性象徵，它的重要程度不亞於髮型和肌肉。同樣鬍鬚對於男人的氣質有很大影響，造型出色的鬍鬚，可以增強男人的氣場，使男士彰顯出更加出色的外在形象。以下從面相角度看，哪些男人更適合留鬍鬚吧！

1.人中比較淺的人

人中代表生命力、子嗣、疾病。傳統面相學認為，人中的長短、寬窄、深淺及直曲，都可以看出一個人的貴賤、貧富、壽命、運氣的吉凶等。人中以深長者為佳，人中忌平滿。故人中比較淺的男人適宜在上唇位留鬍鬚，這樣能讓人中看起來比較寬，從而達到改善的作用。

2.鼻孔外露的人

傳統面相學中，鼻子代表財運，鼻孔代表一個人的錢財進出，如果鼻孔長得較大且外露明顯，代表此人的守財能力比較差，給人一種不能信任的感覺。這種男人適宜留上唇的鬍鬚，有助守財和存財。

3.法令紋較淺的人

法令紋一般代表人的社會地位、職場成就以及名望。傳統面相學認為，法令紋偏淺的面相特徵是不太好，代表不能說服眾人，即使自身是老闆或管理層，下屬也很難服從你的領導。故法令紋路比較淺的男人適合留鬍鬚，這樣可以幫助增強事業上的權力和威望。