蘇韻姿一家久別團聚　升呢大姑奶喊到眼腫

藝人蘇韻姿（Andrea）最近到加拿大出席細佬婚禮兼與家人團聚，因疫情與家人闊別多時的她感動到變成大喊包。不過，對於升呢變成大姑奶，她直言未習慣稱呼。

在加拿大長大的蘇韻姿選美後隻身來港發展，因疫情已多年沒有與家人相見。Andrea最近回到多倫多探親兼見證細佬結婚，榮升大姑奶，她忍不住大喊：「同屋企人有4年冇見，所以見番面真係好開心、好感動、好溫暖，自己變咗大喊包。真係好耐冇一家人團聚，齊齊整整食飯，所以見面真係好開心。」

夢想婚禮簡單為主

Andrea今次回多倫多的另一原因是要見證細佬成家立室，她說：「同細佬感情好好，因為年紀只相差一年，細個一齊返學，大家有共同朋友圈，姊弟之餘好似閨蜜咁，咩都會商量，能夠睇住細佬結婚，見到佢咁幸福，真係好開心。」不過，升呢大姑奶的她笑言還未習慣這稱呼，加上細佬的太太是外籍人士，感覺更加有趣：「呢個稱呼好搞笑，好似睇緊電視劇咁。」

同時，Andrea也對自己的婚禮有了憧憬，她說：「將來婚禮會以屋企人為主，簡單、舒服、屬於兩個人，婚禮可能會私人少少，然後就搞一個大party一齊玩。」