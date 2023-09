姚焯菲未夠秤　開P乖乖唔飲酒

隻身到新西蘭升學的「聲夢小花」姚焯菲迎來17歲生日,大個女的她穿上Low Cut開Party,不過依然守規矩,以水代酒。

姚焯菲(Chantel)迎來17歲生日,趁返港前相約4位閨蜜共歡,並在社交網分享開P片段。愈大愈靚女的她Low Cut上陣,不過外披黑色西裝褸走型格風。陪她慶祝的兩位女友人左右開弓,夾住她高舉勝利手勢,壽星女情緒高漲,瞇眼又伸脷,讓另外兩位女友人拍下狂歡一刻。

眾人表現亢奮,Chantel留言:「A year away from being legal.(距離合法尚有一年時間)。」似是暗示身邊放滿美酒,但礙於未滿18歲合法年齡,所以堅持做乖乖女,開P亦滴酒不沾,餐桌上只有水杯,沒有酒樽。

片中見友人向她送上生日蛋糕,並點了3支蠟燭,Chantel低頭許願時不禁甜笑,未知生日願望是工作順利還是有戀愛運?雖然身在異地,但一班在港的好友及粉絲「小菲象」齊齊隔空向她送上祝福,Chantel更轉發同屬After Class的鍾柔美(Yumi)的合照,友情不變。

Yumi擇偶型英帥通殺

至於Yumi昨日出席活動,大晒招牌長腿又跳又唱,同場有張馳豪及其「大隻仔」弟弟張馳杰。問到揀對象要樣還是睇身材?貪心的Yumi老實不客氣:「兩樣都有齊,但尚未出現喎!」她明年就要應付DSE考試,目前學業為重,不排除會減少工作,預留時間讀書,但不會放棄幕前:「會帶埋書開工,化妝整頭時爭取時間溫習。」