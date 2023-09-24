羅嘉良凍齡冇走樣　大爆連佘詩曼都質疑戴假髮

由歌手汪明荃、葉麗儀、陳潔靈、張德蘭、仙杜拉、華娃、羅嘉良、《中年好聲音》的周吉佩、龍婷及李佳等，一連兩場在紅館舉行的《情牽煇黃經典演唱會》昨晚（23日）尾場完滿結束，胡楓、蔡和平和陳榮峻夫婦前來捧場。葉麗儀台上表示拍檔葉振棠首場演出後感不適缺席，改為與陳潔靈合唱《笑傲江湖》和《倆忘煙水裡》，據知葉振棠因為生蛇病倒。

完騷後慶功，羅嘉良表示對上一次站紅館是2016年為恩師盧國沾作品演唱會演出，覺得今次十分難得會好好珍惜，自小聽黃霑和顧嘉煇的歌曲長大，很有感情，讚有份參與的歌手都是獨當一面，因從未唱過《大地恩情》，擔心唱得不好。早前他與陳錦鴻合體拍汽車廣告，勾起24前他們合作《創世紀》的共同回憶，他表示與這位舊朋友合作特別有默契，廣告一take完成。網民讚他多年來改變不大，他亦有留意有關評論，透露早前在馬來西亞拍攝新劇《家族榮耀之繼承者》時，佘詩曼（阿佘）便問他頭髮是真是假？他笑稱：「頭髮係真嘅，感謝父母和上天賜予，不過我白頭髮多。」提到與阿佘、林峯和羅子溢合作很開心，有指他比林峯更受當地人歡迎，他表示並非如此，自己甚少出街，拍劇兩個月只出過一次街，只是去商場買生日禮物給老婆。他在北京居住了14年，問他會否返港拍劇？他表示要看情況，講笑無綫深夜經常重播他主演的劇集，自己好像沒有離開過一樣。

周吉佩表示演唱會上自己有獨唱部分，一個人站在紅館，感覺實現了夢想，初時以為自己會好驚，但看到觀眾就很興奮。他不敢以上紅磡開個唱為目標，表示以前定下五年計劃，結果第二年都過不到。他對今次演出表示緊張，一個月前已背歌詞，出場前獲羅嘉良指點。龍婷稱踏上紅館有種幸福的感覺，因為有最好的樂隊、歌曲、場地，和熱情的觀眾，她透露綵排時向前輩偷師，讚每位氣場都好勁，自己仍需要修煉。由旺角西洋菜街，一步步唱到上紅館，她稱以前在西洋菜街唱歌為搵食，朝着目標向前，問下一步是否衝出香港？她覺得美加有不少華僑，希望將來有機會與《中年好聲音》歌手一起出外登台。