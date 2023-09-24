【心理測驗】尋找「你」想工作

由好多個「小世界」組成的動物園可以幫你找到最理想的工作。（互聯網）

在大多數人的人生之中，工作都佔據了極大部分的時間，因此一個合適的工作環境真的可以大大提高一個人的舒適度。不過並不是所有人都知道自己所需求的方向，如果你亦是當中的一分子，不如一齊來玩玩這道在網上瘋傳的心理測驗題啦。

【問題】

試想像，現在你在動物園工作，請問你最希望被分派到去照顧哪一區的動物？

A.爬行區

B.猛獸區

C.飛禽區

D.草食區

【結果分析】

A.注重公司的穩定度

爬行類動物擁有敏銳的視、聽覺，感受力、適應力及忍耐力都很強。選擇在這一區工作的你似乎較着重在一間公司的穩定性，能否能讓你在此持續發展、發揮優勢，因此在選擇一間公司時你可留意它的員工流動性與工作環境是否舒適等等。

B.注重公司的創新力

猛獸給人的印象就是兇猛及無所畏懼的強者，想來這一區工作的你是一個不懼挑戰，甚至勇於挑戰的人。正因如此，一間公司是否有讓你發揮與挑戰的空間尤其重要，所以一間勇於創新、充滿機會，且重視能者的公司最為適合你。

C.注重公司的升遷空間

在天空飛翔的飛禽視野廣闊，有遠見、有目標，比起目前牠們更着重未來。選擇這一區的你看來十分注重公司的升職機會，現時的主管是否空降而來，內部是否有良好的晉升空間，能否讓你在未來有發展的方向是你較為關注的事。

D.注重公司的人際關係

喜歡群居生活、個性溫馴的草食類動物，與世無爭，彼此能和平相處。選擇這一區的你相必亦是很看重一間公司的職場氛圍，同事們是否和睦相處，能否讓你產生到歸屬感很重要。舒適、友好的工作環境更能讓你安心、持久地工作下去。