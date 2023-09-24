羅啟豪獲「豪吧」送大型燈箱應援　驚喜現身巴士站獻唱答謝

《中年好聲音》首季季軍羅啟豪出道短短幾個月，已經有接近1000名「豪殼」（歌迷暱稱）報名參加佢嘅歌迷會「豪吧」。豪吧最近為啟豪籌集資金，喺香港、九龍同新界共35個巴士站落大型燈箱廣告，推廣佢喺網上推出嘅「歌曲重Sung」 系列。為咗報答佢嘅豪殼，啟豪日前喺尖沙咀栢麗大道自己嘅燈箱廣告位置，唔單止同佢哋見面、打卡，仲特別為佢哋送上驚喜。

呢個答謝活動雖然係平日辦公時間舉行，但仍無損「豪殼」嘅熱情，有成超過120人出席。粉絲原以為只係喺燈箱前面企好等啟豪出現同佢哋影合照，點知啟豪竟然喺巴士燈箱後走出嚟，用佢嘅靚聲為歌迷唱出自己「歌曲重Sung」版嘅《為妳鍾情》。見到偶像同自己可以零距離接觸，豪殼們都驚喜同興奮不已！去到歌曲尾聲，一眾女豪殼仲忍唔住跟住啟豪唱：「I do！I do！」

粉絲咁有心為啟豪集資嘅呢個廣告，幅海報係由身為設計師嘅啟豪親自設計，談到其「歌曲重Sung」系列。啟豪表示：「喺比賽後期開始，我好榮幸有歌迷喺網上幫我改咗個花名叫『金曲活化機』。佢哋話覺得我活化咗一啲佢哋遺忘嘅舊歌，甚至令佢哋愛上咗一啲本來唔識，甚或原本唔特別鍾意嘅舊歌。我因為自小就好怕醜、好內向，喺未搬返香港之前，一日到黑就係匿埋喺屋企，聽同唱八、九十年代嘅中文歌，尤其係一啲非主打歌。依家有粉絲嘅支持，就希望透過呢個「歌曲重Sung」系列，將我鍾意嘅歌，用自己嘅方法重新演繹、重新介紹畀聽眾，特別係咁欣賞我唱歌嘅歌迷。」

尖沙咀嘅答謝活動裏面，啟豪驚喜演唱後，隨即同「豪殼」，以及總動員去到現場支持佢嘅爸爸媽媽同埋兩位家姐喺燈箱廣告前合照。粉絲會「豪吧」因為唔想對行人造成阻礙，所以就請眾豪殼一字排開，等啟豪用自己嘅電話，同大家逐個selfie。呢個安排再次令粉絲十分驚喜。百幾位好守秩序嘅「豪殼」，乖乖地排隊等候同啟豪合照，畫面確係既感動，又有愛！