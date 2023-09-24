Seventeen新碟用長城宣傳激嬲內地粉絲　事務所刪片道歉

韓國當紅男團Seventeen即將推出第11張迷你專輯《SEVENTEENTH HEAVEN》強勢回歸，事務所昨日（23日）在組合官方社交平台公開新碟宣傳片，其中以中國萬里長城為背景的北京宣傳版本在內地惹起爭議，不少內地網民指宣傳片中，把展露笑臉的雛菊飄浮在長城上空，有損長城的莊嚴，不尊重中國文化，直斥長城不應被用作商業性的宣傳片，有內地網民又不滿北京版本中的長城沙塵滾滾，而Seventeen內地成員THE 8（徐明浩）在限時動態轉載北京版本的宣傳片後，被內地粉絲鬧埋一份。

事務所昨晚（23日）急發聲明平熄風波，表示已刪除相關視頻，並為此道歉。聲明內容如下：「我司於9月23日中國當地時間14點14分公開了北京版本的預告視頻，以象徵中國的代表性文化遺產萬里長城為背景，製作了雛菊漂浮的內容，但視頻公開後，廣大粉絲們指出了我司對於萬里長城的文化性理解錯誤及對文化尊重的意識缺失。對此，北京版本預告視頻已刪除，並對給粉絲們帶來的不便致以深刻的歉意，日後也將更加謹言慎行。今後，我們將更加努力地製作出能夠讓來自不同國家和地區以及不同文化背景的粉絲們一起享受的內容。」

其實相關宣傳視片還公開了其他版本，包括雛菊飄浮在紐約時代廣場、巴黎艾菲爾鐵塔以及日本東京等不同版本，但也沒有惹起爭議。