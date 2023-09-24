大眼妝秘訣　女神同款太陽花睫毛

大家是否經常羨慕女明星們又長又捲翹的睫毛？最近南韓大熱的『太陽花睫毛』，不少女團成員都有畫上同樣的眼妝，包括IVE的張元英、BLACKPINK的Lisa、少女時代的泰妍等，她們的眼睫毛相花瓣一樣根根分明向各個方位散開，適合任何場合裝扮！南韓睫毛達人COCOCHO也在其社交平台上分享了畫「太陽花睫毛」的秘訣，想要眼睛看起來有放大感的姐妹，不妨參考一下。

1. 夾眼睫毛手法

首先，使用睫毛夾將睫毛夾捲，如果毛髮天生細軟的人，可以將睫毛往鼻樑方向捲曲。如果只是順着手法一直將睫毛往上夾，就會夾不到眼尾眼角處的睫毛，幾分鐘後睫毛也會很輕易變回原樣。

2. 調整睫毛方向

夾好睫毛之後，就可以使用螺旋刷梳理睫毛的紋理方向，這個步驟非常簡單，只需要順着夾好睫毛的方向。

3. 使用睫毛膏

從睫毛根部開始塗抹睫毛膏，將刷子豎起從眼角開始一點點往上塗睫毛膏，塗抹的過程中出現睫毛結塊的情況不用擔心。

4. 使用長鑷子

最關鍵的一步來了，準備一個平時用來做美甲的鑷子，將鑷子末端沾上睫毛膏，然後用鑷子將一束睫毛收集在一起輕輕抓住，在睫毛液乾之前抓好一縷一縷根根分明的形狀。過程中需要留意睫毛的方向，將同方向生長的睫毛抓在一起才會比較自然。

5. 火燒木棒捲睫毛

使用一般的木棒，用打火機稍微燒熱，然後用兩根木棒上下夾捲睫毛。作用是可以拉長睫毛捲翹的持久度，同時暖暖的木棒會讓結成團的睫毛膏融化，同時也能整理乾淨結塊的睫毛。然後用木棒輕輕按壓下睫毛，梳理下睫毛方向，接着塗上睫毛膏即可。