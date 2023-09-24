張振朗再被催結婚生仔　即搵朱敏瀚做擋箭牌

藝人關心妍（Jade）、張振朗及朱敏瀚（朱仔）今日（24日）出席慈善行活動。平日經常帶同囡囡一同做善事的Jade，今日特意來支持好友，表示囡囡因病無奈要留家中：「好想帶佢嚟，今朝老公車我嚟佢仲問我哋去邊，不過佢一開學病到依家，染到流感，同埋6月中過Covid依家有長新冠，佢冇得返學好唔開心。」她指暑假時帶過囡囡到日本及布吉旅行：「布吉旅行籌備咗好耐，同爺爺、嫲嫲、婆婆一家人去咗5日，因為佢哋年紀大唔方便周圍走，所以搵間大嘅渡假屋，最緊要係佢哋可以24小時對住個孫。」她表示11月會到美國舉行2場慈善騷，幫助有需要人士。

雖然要一大早起床，但張振朗與朱仔均表示很高興能參與活動，振朗則表示有機會做善事就開心：「見到啲小朋友、聽到啲歌，好熱鬧，大家好開心去做一樣嘢，大家都好精神。」朱仔就笑指經常也想早起跑步，對今日終於成功早起很高興：「同埋第一次見振朗着粉紅色衫，因為我曾經着粉紅色衫佢有啲意見，能夠兩個一齊著住粉紅色衫去做善事，好粉紅粉紅，哈哈。」談到二人早前幫「大隻仔」關曜儁（Leo）抬物資進行過大禮儀式，振朗表示對方是好兄弟，高興事當然要出一分力幫手，問到會否令他也燃起了結婚生仔念頭？他即左閃右避地説：「其實屋企有兩個姪仔都好開心，遲下先啦，你哋都唔係第一次問啦，哈哈！」他更即轉移視線，叫大家不如問朱仔，朱仔就笑言現時單身何來談婚論嫁，問到他擇偶條件？他笑問大家是否想替他徵婚？他説：「一齊健身、思想一致、愛我同愛埋我啲朋友，因為我成日都會見朋友，如果佢唔愛我啲朋友會好大鑊。」

Brian表示近日正為新劇於機場開工，雖然未能去旅行，但每天開工見到市民能出門旅行也戥大家高興。至於振朗則表示即將與陳山聰、袁偉豪及姚子羚合作新劇，會北上進行拍攝：「嚟緊同朱仔嘅《約埋班Friend去旅行》出街啦，佢好開心呀一次過去兩個旅行。」他笑指若時間配合得宜，劇與劇之間的空檔時間拍旅遊節目就最Fit：「又係做嘢又唔使錢當放下假最開心。」朱仔就指拍《約》時挑戰了越野單車，加上長期被熱愛電單車的振朗洗腦，自爆回港後即去了報考電單車駕駛執照：「振朗（道）咗我好多年，佢仲送咗個頭盔畀我，又日日Send電單車相嚟，佢侵佔埋我嘅興趣。」