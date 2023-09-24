中秋人氣水果　吉祥如意啱賞月

中秋節是個重要的節日，一家親友必定於當日回家過節，除了有一桌子佳餚，飯後吃水果賞月也是指定動作。這個時候，首選有吉禮意頭的應節水果，平安又喜氣。另外，坊間也有時令人氣水果登場，老少咸宜，愛歡迎又美味。

傳統時令之選

來到中秋，幾乎家家戶戶都會買柚子回家，柚和佑的發音相若，有保佑的意思，吃過後寓意保佑平安。柚子又叫碌柚，碌和祿的發音也差不多，同樣代表福祿好意頭。據九龍城老字號水果店負責人麥生所講，中秋推出的台灣麻豆文旦，和內地或泰國柚相比，體積嬌小得多，愈年老果樹的果實愈甜，50年老樹文旦只約拳頭大小，入口香甜。至於泰國，除酸甜有致的泰國金柚，還有頂級的紅鑽柚，紅肉較白肉更多汁，皮薄清香。

酸酸甜甜的楊桃，寓意喜氣洋洋，台灣楊桃一向高質，有時看到綠色果肉有點變黃，又或看起來有點似溶化的感覺，其實是不變壞，而是成熟的表現，這個時候食用，酸甜度高又開胃。梨和利的發音相近，有大吉大利的意思。由現時至10月中，就有日本鳥取縣水晶梨、二十世紀梨和新甘泉梨登場，前2款清甜多汁，後者宜去皮享用，果肉甜度高。尖沙咀日式精品超市蔬果採購專員Helen指日本秋月梨於9月中採摘，果肉柔軟又多汁，甜中帶輕微酸度，更富層次。

被喻為富貴吉祥、百事大吉的杮子，同樣有推介。日本奈良杮質感爽口，吃到中間帶點溏心感覺，餘韻無窮。日本福岡縣西村早生黑芝麻杮，果肉有點黑色斑紋似芝麻，同樣爽脆清甜。另外，寓意金光光閃閃的日本佐賀唐津蜜柑，皮薄飽滿、多汁無渣，同樣好意頭。

同場加映：季節好意頭款式

除了應節又寓意吉祥的水果，於秋日當造的時令之選，近年也廣受港人重視和歡迎，除自家食用，也會於中秋送禮，提升品味。日本水果中，清甜提子正值當造又人氣爆燈，寓意多子和兒孫滿堂，也相當好意頭。Helen指港人對岡山縣晴王情有獨鍾，其中一個著名產區船穗町日照充足，提子皮薄香甜多汁，糖度可達18度或以上。島根縣神紅提子甜度高而無核，最特別是有麝香和蜂蜜甜味。黑提子則有飽滿的日本極光提子和帶麝香味的貓眼黑提子，兩款同樣甜度高、果味濃。

水嫩多汁的水蜜桃，無論幾時都咁人氣高企。想抓住水蜜桃的尾巴，麥生指現時至9月尾，有來自山梨縣一宮白鳳桃和黃金桃，前者是當地最高級的水蜜桃，入口香甜，後者黃皮白肉，層次複雜有口感。想送重量級的水果，可以選擇日本靜岡皇冠蜜瓜，果皮網紋線條優美，入口甜而不膩。除了日本出品，現時至11月，美國黑布冧和綠寶石正值最靚的時候，質感爽口，甜中帶酸，飯後來一口，消滯又去膩。

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