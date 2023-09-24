薜影儀呻被「雪藏」　林寶玉平反：藝人冇嘢做就抖吓

有「最索經理人」之稱的亞視經紀人林寶玉（Connie），今天（24日）身穿一身紫色緊身性感長裙出席中秋午宴，與場內數百位長者共度佳節。Connie表示她會上台獻唱鄧麗君的歌曲，並坦言已經很久沒有以藝人的身份參加活動了，因此感到有些緊張和不習慣：「平時做開幕後工作多，你叫我影吓相都還可以。」她亦透露最近工作十分繁忙，不但要處理公司業務，還要管理自己創辦的美容院：「我尋晚先喺大陸開完會，搭左四個鐘車返嚟，我只瞓咗兩個鐘，六點就要起身準備。」

此外，Connie亦是「亞視一組」薛影儀（阿儀）的經理人，早前有指阿儀因被「損友」帶壞，不時於對方安排下在商業活動上做免費銷售工作，而遭公司「雪藏」，Connie 回應：「藝人沒工作就休息吓。（有冇幫佢接工作？）如果有適合我會接。（咁你係咪覺得有人帶壞佢？）我分辨唔到呢啲嘢，不過我覺得如果阿儀身邊有好朋友嘅話就應該對佢多加提點，不論工作或者生活上。（但阿儀在社交平台上指控你哋唔俾佢同黃榕玩？）其實冇話畀唔畀，在公司立場應該要遊戲時遊戲，工作時工作，我亦唔會干涉藝人嘅私生活。（咁你係覺得佢工作態度唔夠專業？）作為新人嚟講，阿儀嘅工作態度已經好好，但如果身邊有朋友嘅話就應該多加提點下，包括我都會提點吓佢。」Connie指在未有合適阿儀的活動出現之前，阿儀可以先去參加課外活動，增值自己。又稱二人關係良好，前兩日才一齊出席「亞姐」生日會，並表示非常歡迎大家提供工作機會給阿儀。