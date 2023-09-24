團圓做節有得揀　中菜都有好多款

下星期就是中秋節，相信大家都陸陸續續與家人團圓做節吃大餐，如果仲處於左度右度還未選到做節餐廳，如果家中有長輩偏向中餐的話，以下幾間或許是不錯之選！

摩登潮菜

喜歡打冷的對陳儀興這老店絕不陌生，餐廳主打多款傳統打冷菜式及潮式滷菜，近年品牌近年變革，開拓年輕市場，開設副線陳儀興尚潮樓，秉承總店保留多款傳統及失傳手工菜，不少還以香港人口味改良製作，好似荷包鱔、芋蓉帶子、鴿吞翅等。餐廳趁住節日將至，分別推出十二位用的中秋佳節套餐以及四位用的新套餐（需預訂）。前者可以說雲集多道經典手工菜及招牌菜，包括澄海獅頭鵝全拼盆、潮式凍馬友魚飯、傳統炸蝦棗拼灌章、汕頭煎蠔烙、招牌芋頭焗飯及反沙芋等十道菜。後者則有厚菇芥菜煲、潮州豬腳翅、滷水鵝六寶、魚露浸花甲、潮式凍蟹、雙面黃等8道菜，是潮菜老饕定年輕食饕都可以細嘗到經典與新派的潮式滋味！

英式客家菜

諗起潮州菜，很多都會同時聯想到客家菜，因為兩者都是經典的粵菜系，亦備受一眾長輩所喜愛，要投長輩所好，富特色的客家菜也是不錯之選。主打正宗英式中菜的高級餐廳1908BC，由即日起至10月2日推出8道菜中秋節家庭客家菜套餐（需預訂／4位起），菜式包括栗子螺頭燉竹絲雞湯、酥炸鯪魚球及脆皮素春卷、清蒸海上鮮、南乳芋頭炆鴨等。餐廳於即日至11月16日期間亦會推出平日精選優惠，好似逢星期一推出招牌脆皮鴨和啤酒或特色雞尾酒、星期二則是全日供應二合一特色雞尾酒、星期三可享免費開胃菜、星期四全日免開瓶費。此外，餐廳將於10月3日至11月16日推出多款英式風味的客家秋冬菜，菜式有手撕雞拌海蜇、酥炸鯪魚球、核桃虎蝦、陳皮豆豉蒸鱔煲仔飯、鹹肉荷蘭豆炒蓮藕等，讓大家細味地道的客家風味！

淮揚上海菜

中秋前後正值大閘蟹當造之時，食饕大可以與家人親友來個大閘蟹盛宴應節！主打淮揚及上海菜的个園⽵語於9月25日起推出癸卯年「个園⽵語六両⼤閘蟹套餐」（兩位起），八道菜饗宴當然少不了分量十足的「⾜六両」公蟹，前菜有滬式四拼盤的蜜汁脆鱔、糖醋⼩排骨、四喜烤麩和煙熏溏⼼蛋，另有蟹粉蝦球燉蛋、鮮拆蟹粉燴⿂翅、脆⽪安格斯⽜⾁、⼀口⼩籠包、薑茶等。餐廳特設「拆蟹」服務，有專人為食客簡單去除不可進食的部分，留下蟹⾁及蟹⿈供細味，夠晒貼心！此外，餐廳亦有⼀系列重量級⼤閘蟹粉菜式，包括蟹粉拌麵、蟹粉三鮮⽯鍋飯、蟹粉燴原件花膠、蟹粉炒野⽣河蝦仁、蟹粉扒⾖苗、蟹粉扒原隻開邊澳洲龍蝦等，甘鮮蟹粉一口入魂，欲罷不能！