蔡思貝落閘同意大利男冇機會發展：大家太熟！

藝人蔡思貝今午出席劇集《你好，我的大夫》宣傳活動，對於收視及口碑佳不錯，思貝直言相感激大家的支持。問到收視倘若再升的話，她打算怎樣回饋視迷的支持，她搞笑回應：「幫大家把吓脈、義診囉。」

談到《你》劇推出後，拍檔何廣沛、陳嘉慧及游嘉欣先後傳出戀情，思貝不禁笑說：「好似幾旺吓。（咁妳呢？中秋同邊個過？）屋企人囉，返嫲嫲度食飯。（有冇同胡鴻鈞聯絡？）有，好朋友，不過佢成日都好似唔喺香港。（冇得人月兩團圓？）中秋同屋企人團圓，平時同事業團圓。」

談到《貝遊歐洲》內有位意大利男士與她相識十載，今次又幫台前幕後計劃行程，記者追問是否可以發展，思貝即落閘表示沒可能：「大家太熟嘞，不過我同佢真係幾有緣，每隔幾年就會有機會見面，好似我之前先後去泰國同越南做嘢，佢都咁啱喺嗰度，而今次我去意大利之前搵佢，佢話佢啱啱辭咗職返咗家鄉，所以可以幫手。其實呢一part播出後好多旅客都話好感動，好易產生共鳴。」

另外，同場吳偉豪透露劇情再推進，自己與謝雪心及大AL的親情可以說是重點戲碼，更交代其角色因為衝擊與壓力問題而需針灸，故有「剝衫戲」上映：「不過拍出嚟身型偏瘦，而我個角色有問題嘛，覺得好貼切。」提到現實生活中與家人相處，他指無論父母及兄弟對自己的演出都會給予有建設性的鼓勵及提點，尤其爸爸吳大強會吩咐他把握每一個機會，難怪他自言幸福。記者無意中發現其手腕上留有疤痕，他靦腆解釋謂：「幾個月前我放完狗返屋企，本來想幫佢清潔吓，點知我大力咗少少整痛咗佢，隻狗就下意識咬過嚟，後來佢知道自己做錯咗嘢都頭耷耷，我冇怪佢，男人有疤痕仲Man啦。」