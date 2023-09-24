Giulia GTS Q2　有料後驅　輕巧靈動穩紮

將賽車運動基因注入車系，向來是愛快‧羅密歐(Alfa Romeo)的最大特色，新近抵港的Giulia GTS Q2當然也不例外。建基於以鋁合金及碳纖維等跟賽車級別看齊的超輕物料打造的Giorgio專利平台，具備完美的50/50 前後重量分布及同級最強的11.8:1 超快轉向比。加上有Q2 機械式自鎖差速器、機電式線控制動系統配全新開發鋁製Brembo卡鉗，成就同級中最出色的駕駛動態。

採用前置後驅布局的Giulia GTS Q2，受惠於最初只限於高性能Quadrifoglio版本上使用的Giorgio專利平台，包括搭載一具以鋁合金打造的2.0L直四渦輪增壓引擎，馬力及扭力輸出分別280hp及400Nm。配八前速自動波箱，完成靜止至100km/h加速只需5.7秒。另當然唔少得同級獨有的碳纖傳動軸及全鋁製Alfa Link 多連桿專利懸掛系統，不僅提供了更低的重心及 50/50前後重量分布，更帶來11.8:1超快轉向比，無論在任何情況，任何速度下駕駛，都能感受到同級中最直接且快速精準的轉向表現。加上車載Q2 機械式自鎖差速器，能透過對車輪不停的監察車輪，確保完美的牽引力而避免出現打滑，在高速彎道、高速加速，以至潮濕或濕滑的路況下仍能保障車輛的穩定性，實現更高層次的操控能力所帶來的駕駛樂趣。另一方面，受惠於採用機電式線控制動系統配全新開發鋁製Brembo前卡鉗兩個主要制動系統部件，實現了上佳制動性能。其中機電式線控制動系統，集成了制動器及行車穩定性控制器，不僅較傳統制動系統重量約輕了4kg。確保制動器的瞬時反應，縮短制動距離，以及減低制動時重心的轉移。

規格表

車型：4門5座位房車

引擎：直四Turbo

容積：1,995c.c.

最大馬力：280hp/5,250rpm

最大扭力：400Nm/2,250rpm

傳動：ZF 8前速自動波

驅動：前置引擎、後輪驅動

0~100km/h：5.7秒

綜合油耗：7.4L/100km(WLTP)

車身體積：4,650×1,860×1,438mm（長×闊×高）