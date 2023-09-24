岑珈其扶手當吊環被批唔識教仔　本尊親自回應　

藝人岑珈其、梁凱晴（Nina）與唐浩嘉今日（24日）為HOYTV真人騷《我要做車手》進行拍攝，齊齊化身賽車手大玩電競賽車。滿18歲即考車牌的岑珈其，直言自細受父親影響令他愛上駕駛：「爸爸以前揸貨Van搵食，睇住佢揸車覺得好有型。」玩起賽車遊戲時非常肉緊的他，自稱現實中是一名安全駕駛者的：「平時揸得好小心，感恩咁多年都冇發生大意外，只係試過泊車唔小心揩花。」另提到他日前於社交網上載囝囝於輕鐵內以扶手當吊環玩，有網民鬧爆他唔識教仔，他解釋當日只是參觀輕鐵車廠，於靜止的展覽車廂中拍照打卡而已，若乘搭真實車輛時當然不會批准囝囝作這樣行為。

另外兩位女車手Nina與唐浩嘉同樣玩得有板有眼。有7年牌齡的Nina笑言其實只有4次駕車經驗：「2次台灣2次中東，都係因為拍旅遊節目。（有冇驚險經歷？）全部都係揸高速公路唔多車，不過本身後面跟住嘅攝制隊爬我頭，可能見我揸到左搖右擺驚咗我，哈哈！」至於唐浩嘉就指4年前考獲駕駛執照，全因想與父母旅行時可自駕遊：「以前同爹哋媽咪旅行，因為冇車牌要搭車，唔想佢哋咁辛苦所以我就負責拎埋行李，上車落車實在太辛苦喇。」熱愛駕駛的她每天也會駕車四圍去，又自爆曾大頭蝦差點出意外：「試過暴雨揸車行大埔道，唔理水氹照衝，結果鎅爆胎都唔知，第二朝照揸先畀其他人發現成條胎冇咗得返條軨。」