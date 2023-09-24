米蘭時裝周︱惠英紅集郵「奇異博士」　揚言要大出血

影后惠英紅獲意大利品牌邀請參加米蘭時裝周，首次踏足米蘭，她揚言要大出血：「米蘭我未嚟過，我覺得係一個好有味道嘅City。今次時裝周我係睇品牌嘅Show，佢啲衫好靚，同埋我覺得好適合我着，所以我決定會買好多件，因為真係好靚！」

她表示期間發生不少趣事，例如跟團隊外出吃飯時，她卻「得個睇字」：「今次係寓工作於娛樂，我哋有出去Shopping，瘋狂地購物、瘋狂地食嘢，應該係話我睇住佢哋食嘢，因為我今次要着一啲之前已經Fitting好嘅衫，所以我唔敢食太多，驚肥。」在時裝Show上，她與不少影星互相集郵，如憑泰國BL劇《因為我們天生一對》爆紅的Win、於Marvel系列電影中飾演「奇異博士」的英國著名男星班尼狄甘巴貝台（Benedict Cumberbatch）。最開心撞見不少老友，她說：「最難忘係喺呢度我見到好多我嘅『honey』呀，見到一啲我好想見到、又有啲好耐冇見嘅朋友，譬如杜鵑，我已經一年冇見到佢，今次見到佢我好開心，都幾想念呢個好朋友。」

她又分享着衫貼士，表示自己對Fashion都有要求，重點是人着衫而非衫着人：「每個人都有自己嘅性格，同埋視乎自己嘅身形，我唔會勉強自己去着一啲依家好Hit、好In嘅衫。着衫最重要將自己缺點掩蓋，將優點曝露出嚟。我缺點就係我唔太高，我就會搵啲衫着到自己好高，同埋我唔係太女性化，咁我就會着一啲比較偏少少帶中性，或者強悍一啲女強人嘅款式。」