王馨平入行30年紀念騷　新歌獻亡父一度哽咽

歌手王馨平（Linda）23晚於旺角麥花臣場館舉行慶祝入行30年的《女人馨情演唱會》，好友周慧敏、焦姣、文雪兒、黎淑賢、彭家麗、賈思樂及廖碧兒等到場支持，夫Stephen 亦是第一排的座上客，而前同門師兄張學友也送上花籃為她打氣。

Linda先以《別問我是誰》廣東版《請不必再等》為個唱揭開序幕，之後一囗氣將主打歌以組曲形式呈現，唱出送給父親的新歌《威嚴背後》時，曾說不會哭的她忍不住哽咽，坦言：「呢首歌係獻給最尊敬嘅父親，去年因病逝世嘅影星王羽。」其舉行演唱會的計劃因疫情一再延遲到今才可順利舉行，她對於未能有機會在父親面前獻唱這首歌，成為她一個遺憾，所以寄語要珍惜眼前人，有愛就要勇於表達。

演唱會服裝由設計師Henry Lau負責，3套衫型格及亮麗風格兼備，其中一件deep V及大露背的晚裝，將她健美身段表露無遺。她於獻唱《美少女戰士》時，雖然台下的周慧敏未有上台合唱，但在台下獻花以示鼓勵。

Encore時，她以《最愛是誰》大合唱為演唱會劃上圓滿句號，自言演唱會值90分：「我係一個好眼淺嘅人，喺台上一直努力控制自己唔好流淚，怕會影響唱歌同演出，好開心可以同現場觀眾度過咗充滿感性氣氛嘅一晚，好開心觀眾好熟悉我，所挑選唔同時代嘅歌，當中更包括挑戰尹光AI版嘅《一人之境》，自己覺得好滿足。」演唱會完結後，主辦方更替Linda送上好好消息，指演唱會巡迴於11月展開，而內地為第一站。