陳曉東讚老婆持家有道　驚女兒沉迷上網

歌手陳曉東攜同妻子，胡諾言與太太陳琪以及陳柏宇一同出席關於「家庭」的活動。嘉賓們都成雙成對，唯獨陳柏宇形單隻影出席活動，陳柏宇笑言：「我唔知道呢個活動原來係闔府統請。」透露其實妻子符曉薇是因為要留家照顧生病的女兒而不能前來：「細女發高燒，上星期大女感染甲型流感，我為咗照顧佢都病咗，然後依家到我細女又感染，全家得我老婆未病。」柏宇指下星期將會全家一起去越南旅行興祝生日，希望老婆不要被感染。被問到最近是否與何雁詩及其丈夫一起打高爾夫球，柏宇回覆：「淨係同何雁詩打，不過佢打咗兩下就走咗。」原來柏宇已經打了十年高爾夫球：「呢個係我個人興趣，而且打波係同自己較量，所以同邊個打都冇分別。（會唔會想培養啊女係呢方面嘅興趣？）想㗎，但係暫時未成功，我仲未買好小朋友裝備畀佢。」他亦指有為女兒經常去參加不同的興趣班：「佢今日先上完一個醫護課程，學習急救知識。」

今早才返港的陳曉東指同樣有為女兒們報讀很多興趣班：「依個年紀要激發佢哋右腦發展。」透露有為女兒報讀芭蕾舞，毛筆，英文等興趣班：「最近啊女學芭蕾舞要開始學習尖腳，我驚會影響佢隻腳所以依家就停咗畀去學其他。（驚唔驚每樣都學少少會學唔精？）唔驚，佢哋學嘢好快，而且呢個年紀就應該要試多啲唔同嘢。（報咁多興趣班驚唔驚畀人話怪獸家長？）我唔會畀壓力佢哋，每次去學興趣班都好似玩緊遊戲咁。」又指經常在卓球遊戲上敗給女兒。

曉東亦擔心兩女的視力，她們現在已經有近視，所以會控制上網時間：「依家啲小朋友離唔開屏幕，但又驚佢哋沉迷，佢哋啲電話都係兒童模式。」他更大讚老婆持家有道，對兩個女兒照顧十分細心，笑言：「我陣間要叫老婆上台同大家分享御夫之道。」他預告他在九月底會回廣州出席中秋活動，然後亦會到澳門宣傳新歌，妻子亦會跟隨其出席多個活動。