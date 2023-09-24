Alton＠MIRROR後援會　疑遭受攻擊宣布解散

MIRROR成員Alton（王智德）日前才和一班蛋白粉（粉絲）舉行展覽會慶祝34歲生日後，成立逾1年的Admin Team在無預警下於社交網宣布解散，聲稱組建初衷是為了貢獻自己的力量去協助Alton得到最大的支持，以及集合有熱情有才能的蛋白粉一起去處理繁重的應援工作。儘管Admin Team每次都用盡全力去處理應援，但應援過程中的表現及部分安排未能盡如人意。每次盡力聆聽意見、嘗試檢討、尋求不同方法改善，近2個月時間，得到的卻是更多謾罵、抹黑甚至攻擊，在此巨大的壓力下，強忍心中的難過，去完成生日應援這個重大任務，因團隊不想辜負Alton與大眾對生日應援的期望，更不想讓慈善服務對象失望，這亦是團隊的責任所在。

可是到生日應援的尾聲，Admin Team已無法繼續承受此等精神折磨，昔日熱衷幫忙的helper公開割席、洩漏內部資訊；生日展覽商討過程被公開並用作指罵原因等，實在令團隊痛心疾首，無以名狀，亦讓他們認為不論以任何方法去處理現狀都是徒勞無功。

最近發生的種種，已經為團隊各成員帶來無法修復的傷害，身心受創，更影響到正職、家人及身邊朋友。為了團隊成員的精神健康、Alton的未來發展、蛋白粉圈的風氣，團隊只能懷著沉重的心情，在此正式向蛋白粉宣佈：Alton Wong International Fan Club - Admin Team將於2023年9月30日完成最後一個生日慈善項目後正式解散，AWIFC亦會相應停止營運。希望日後讓蛋白粉軍團恢復昔日的和平氣氛，討論的重點亦可以回到Alton身上。

同時亦交代營運費用的安排，指備用資金全數用於生日應援項目，正式完成結算後，如入不敷支，Admin Team成員將自行補貼；如幸有盈餘，將捐助慈善團體。至於物資方面，如有慈善機構需要，會直接捐贈，最後付費會員將以電郵方式通知會員有關安排。