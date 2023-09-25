【是日通勝】

農曆八月十一

癸卯年 辛酉月 丙戌日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、晚上7時至9時

凶時：上午5時至7時、上午7時至9時、下午5時至7時

宜：出行、栽種、理髮

忌：作灶、安葬、立約

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：17、22、45

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：雙魚座

白羊座：專心做好一件事，忍耐與毅力是成功關鍵。

金牛座：運氣差只是暫時性，不氣餒就可走出困境。

雙子座：謀事忌不自量力，意氣用事易中小人圈套。

巨蟹座：生活稱心如意，趁機作自我檢討會有得着。

獅子座：財運好到極，趁機多做好事，活得有意義！

處女座：主動向意中人表達關懷，對方會更喜歡你！

天秤座：謀事要有承擔，卸責退縮是無法取得成功。

天蠍座：運勢不過不失，多做好事，可望逢凶化吉。

人馬座：處理感情問題要忠於自己，勿再自欺欺人。

山羊座：事業遇挫折，宜停下腳步，檢視自身不足。

水瓶座：財運不佳，平常心看得失，煩惱會少好多！

雙魚座：運氣勝人一籌，懂得感恩知足，心情更佳。

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）豬 桃花旺

（跌）龍 遇小人

鼠：工作上不乏神來之筆，可望一展所長。

牛：情緒低落，是非纏身，容易胡思亂想。

虎：事業與財運均稱心如意，得着不會少。

兔：運勢強，所有不順和疑團都一掃而空。

龍：是日沖煞，易招惹小人，要謹言慎行。

蛇：士氣強，工作表現好得令人刮目相看。

馬：行動力強，處理大小問題均游刃有餘。

羊：工作不順，人緣欠佳，生活壓力大增。

猴：愈忙愈起勁，面對各種問題都不會怕！

雞：財運欠佳，不宜投資，以免虧本收場。

狗：自信心強，可通過自身努力獲得成功。

豬：春風滿面，單身者易結識合眼緣異性。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

月到中秋分外明 幾多歡樂幾多愁

人生看得幾中秋，已白頭，不須憂，隨遇而安，山水能澆愁。

回首當時年少時，當一笑，興悠悠。

所謂「千人同茶不同味，萬人同道不同心」，知我者，謂我心憂，不知我者，謂我何求。

不經不覺在本專欄執筆已三年，多年來我都希望讀者用智慧正信去分享和搜集先賢智者留下的人生宇宙密碼。知者知之，不知者不知，經常有人提醒玄學非精密科學，加上坊間有自稱大師者自吹自擂，引起外界質疑，但這文化能經歷幾千年仍未被推倒，自有其奧妙。

其實人欲得知運勢起跌，可以理解，尤其在不暢順的時候，更想洞悉天機，這是沒有錯的，正所謂「先知命，後認命」。舉例我預測到未來天氣，跟着告知大家，但怎樣做防禦工事，每個人可按照不同情況作安排，但有一情況是我不能叫停或改變天氣，如我說可以，又多一個神棍，當疫情可清零，那時你的錢包也清零！人生的富貴榮華、生老病死，劇本在我們出生一刻已寫好，我們今生所做因，今生未報，下世也要還。

淡然一笑是昨天，美好心情品今天，平安健康迎明天，笑對人生每一天！

祝讀者們中秋佳節合家團圓，開運得福！