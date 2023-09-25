星玄︱王浩信陳自瑤孖囡囡合照　一線索打破分居傳聞

9月25日係世界龍蝦日，呢一日好多家庭都會享用一餐豐富嘅龍蝦大餐去慶祝。今日亦都係農曆八月十一，適宜出行栽種理髮，最旺生肖係豬，豬仔豬女桃花旺，春風滿面，單身嘅人容易結識合眼緣異性。王浩信就係屬豬，佢同陳自瑤呢對話題夫妻，感情狀況一直受到外界關注，前排浩信就同陳豪、郭晉安、黃子恆，齊齊飛美國開騷，難得返港就帶埋囡囡去睇睇冰島歌手Laufey演唱會，仲激罕晒合照，父愛爆燈。至於老婆陳自瑤早幾日就同囡囡去咗整咗甜品，大玩親子烘焙，而且鮮有咁甫咗同囡囡合照。佢哋張相不約而同用emoji遮住囡囡個樣，但可見長大咗好多。

另外，浩信早排就上咗陳敏之嘅節目，玩快問快答，被問到如果喺森林遇上意外，最後會打畀邊個，佢唔係即刻諗起老婆Yoyo，反而好理性咁話「緊係報警啦」，呢個答案敏之當然唔收貨，之後浩信再答會打畀成家人啦，成功打圓場。而黃翠如之前就去咗Yoyo，位於將軍澳嘅豪宅，網民好似偵探上身，喺條片裏面搵到浩信嘅生活痕迹，仲留意到廚房有3隻杯，認為一家三口同住，以證明兩公婆感情狀況穩定，打破分居多年傳聞，浩信你今日桃花旺，不如趁機約吓對方，增進夫妻間嘅感情。

今日嘅幸運星係雙魚座，運氣勝人一籌，識得感恩知足，心情會更好。麥美恩就係雙魚座，港姐出身嘅佢向來都口齒伶俐，喺港姐決賽就孖住C君做主持，去考驗一班師妹，不過當晚佢就疑似突發性皮膚敏感，胸口附近位置一撻撻紅晒，情況令人擔心，佢就解釋係怕熱、皮薄、白裏透紅，但都冇影響佢嘅主持工作，淡定做足全場，果然表現夠專業。Mayanne唔單止專業兼口齒伶俐，轉數仲好快，喺節目《真係唔好笑》，奶仔方紹聰挑機問佢，同緋聞男友許文軒真係拍拖定係點，Mayanne即刻反擊反問奶仔同彭慧中咩關係，奶仔即被KO靜晒。其實大家都好關心你嘅感情狀況，話你今日要識得感恩知足，你又會多謝邊個呢。