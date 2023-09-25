周冬雨成票房毒藥慘淪棄將　張藝謀憂「趕客」女一變隱形

「三金影后」周冬雨近期事業運跌入谷底，連續兩部孭飛新作口碑、票房均失利，由票房保證淪為票房毒藥。如今連「恩師」張藝謀都不將她放在眼內，即使她擔演的新片進入宣傳期，但無論真人亮相還是網上宣傳都未見她的蹤影，反而3位男主角頻頻曝光。網民讚此舉明智，揶揄周冬雨現時風評差，帶她宣傳只會「趕客」。

入行13年、2010年憑張藝謀的《山楂樹之戀》成為新一代「謀女郎」的內地女星周冬雨，近期事業運大不如前，曾被評為「最差謀女郎」的她，2016年憑《七月與安生》與同片女星馬思純齊封金馬影后後，4年前再憑電影《少年的你》事業登頂，成為票房保證女星。不過近期她接連上映兩部新作《燃冬》及《鸚鵡殺》票房「雙失」，而且慘不忍睹，《燃》片夥拍男友劉昊然，雖然戀事熱話不斷，但電影上映一個月僅收2,600萬元人民幣（約2,786萬港元），跟《鸚》片5日票房2,500萬元人民幣（約2,678萬港元）差不多，反觀同期由香港影帝林家棟擔演的內地電影《第八個嫌疑人》累計票房日前已達3.3億元人民幣（約3.54億港元），《鸚》片連其零頭票房（3千萬元人民幣）也不如，「年度爛片」當之無愧，似乎周冬雨已沒有能力扛票房。

周冬雨近日落力到不同城市路演跑宣傳，但兩片票房依然未見起色，有指該片內容同樣圍繞反詐騙，與暑假檔大收旺場的《消失的她》及《孤注一擲》撞到應，即使《鸚》片以女性受害人角度出發，惟故事脫軌不到題，反而似是講述男女間的愛恨情仇為主。有網民更調侃該片為《燃》片2.0，同是女角與兩男之間的感情轇轕，故對《鸚》片票房落得如此下場並不感意外，網上平台更預測該片總票房未能超過4千萬元人民幣，兩片合共票房難破1億元人民幣大關。

學鞏俐章子怡 惜轉型失敗

有指周冬雨一連兩部作品仆直，全因她心急再創事業高峰，欲倣效「師姐」鞏俐及章子怡轉攻文藝片，望藉此攀上國際舞台，沒料未能配合天時地理人和，接連失敗，最終滑鐵盧收場。周冬雨目前尚有4片未上映，當中「恩師」張藝謀新作《堅如磐石》將於下月初上映，同期與其他10部電影分高下，但由於周冬雨已失去孭票房的效用，在網上宣傳平台中，該片宣傳視頻未見其蹤影，反而除了3位男主角張國立、雷佳音及于和偉外，排位在周冬雨之後的陳冲、陳道明等都有亮相。雖然該片是周冬雨與張藝謀闊別11年再合作的作品，但觀乎現時宣傳策略，似乎連張藝謀亦不再看重昔日愛徒。網民直指周冬雨人緣麻麻，加上近日成為票房毒藥，若然將她加入宣傳，隨時弄巧成拙。

謀女郎同「名」唔同命 倪妮劉浩存電影報捷

影后倪妮同是靠着「謀女郎」之名出道，這陣子她愈衝愈勇，雖然之前拍了10多部電影一直都是配角為主，但早前憑《消失的她》升呢影后，電影上映3個月票房收35億元人民幣（約37億港元），該片下月將會轉戰網上平台繼續播映，延至10月底才落畫，片方對再衝票房可謂信心十足。

至於另一位「謀女郎」劉浩存雖然公認戲屎，但上月底上映的《念念相忘》，首日票房收4,000多萬元人民幣，暫累計達7,600萬元人民幣（約8,145萬港元），比起周冬雨兩部新作加起來的票房還要高，而她仍有1片3劇待播中。