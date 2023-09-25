娛圈單打︱叫得嘉欣皆不凡 過得富貴有何難

喺娛樂圈叫得做嘉欣，肯定都係靚女兼聰明。嗱，刻下又有一位嘉欣泊到好碼頭封盤嘞！在熱播劇《你好，我的大夫》裏有亮眼表現的游嘉欣，外形甜美予人純過蒸餾水之感，佢亦不時標榜自己係A0。不過世上邊有唔出Pool的女神，最近嘉欣便傳出與圈外有錢仔撻着！

外傳富貴男友從商，與嘉欣已發展到同居地步。網民亦在女神的社交網發現她一改慳妹作風，忽然富貴，由頭到腳都係名牌。例如其中一條Celine牛仔褲價值11,000蚊，另一雙Valentino高跟鞋也要過萬元，比許多一線女星仲要捨得花費。嗯，若然話靠電視台份糧足以讓女神過如此富貴生活，三歲細路都唔信。

即係咁，做得娛樂圈呢行，話唔貪慕虛榮就假，交個富貴男友，梗係好過同窮光蛋捱世界。正如已故天后梅艷芳話齋，凡男人皆花心，不論貧富美醜皆然！呢，好似曾經同嘉欣傳過緋聞的林正峰，二人被指合作《＃後生仔傾吓偈》撻着，雖然一直冇承認戀情，但外界早就視為一對。

可惜呀，林正峰去年爆出「偷食」劉溫馨，令「好兄弟」嘉欣傷透心，證明凡男人皆花心果然係顛撲不破的真理。所以呢，揀個有錢仔拍拖，順便享受物質生活，何樂而不為！

講開又講，23歲的嘉欣近年備受力捧，早前主持《肥媽李鼎》，活潑生鬼表現成功入屋。日前出席商場活動，身穿露腰小背心疑似凸點，又惹來麻甩仔「暴動」，聲勢漸隆。不過女仔都係愛拍拖，佢會唔會步《你》劇另一女主角陳嘉慧「閃婚」後塵，不妨拭目以待。