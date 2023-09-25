廣咩︱鄺潔楹糖妹矮妹多計　鍾意食嘢挑戰成功！

《廣咩》是一檔介紹有趣的廣東話正字知識的節目。上一集關智斌挑戰成功，這一集我們請來了糖妹和鄺潔楹作為挑戰嘉賓，這對「哈比人姊妹」在第五集的挑戰中失敗了，這次她們捲土重來，不知能否有不一樣的表現？

問題：以下哪個字詞是「好淋」的正字？

A.好冧

B.好霖

C.好腍

糖妹：「C，好腍，一定是。都説了我是食神，和吃有關的我都知道！」

鄺潔楹：「我覺得是C，我都説我對了，答案是好腍！」

這一次「哈比人姊妹」一雪前恥，二人都答對正確答案，看來她們對食物真的特別敏感。此外，「腬」字的月字邊，其實與月亮無關，這源自於「月」與「肉」的篆書，二者寫法相近，而在漢字的演變過程中，二者就逐漸都寫作「月」。大家又是否留意過，肝、肺、胸、腹、背、腎等字，其實這些字詞都是與肉相關。接下來就請出我們的星級主持關楓馨，再為大家詳細解説一番。

關楓馨：「廣東話口語中説的『好淋』，它的正字是『好腍』。我們去茶餐廳吃東西會這麼說『老細，呢碟牛腩飯啲牛腩，好腍噃，點整架？』在《禮記‧郊特牲》中有『腥肆爛腍祭，豈知神之所饗也。』意思是古時用於祭祀所煮熟的肉；另外在《玉篇‧肉部》中也有相似的解釋『腍，熟也。』，意指經煮熟的肉，都會變得好軟，後來就引伸為軟的意思。」

關楓馨分享了她有一個很奇怪的癖好，原來她吃西蘭花，一定要煮到很腍才肯吃，稍微硬一些也不行。不知道大家是否也有一些獨特的飲食習慣呢？

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