32C「重機女神」喊冤　坐優先座被刁難：明明仲有位...

出名愛揸電單車嘅台灣網紅「重機女神」咪妃，有着32C傲人上圍嘅佢，不時喺社交網賣大包，俘虜咗唔少宅男嘅歡心。而向來關心時事議題嘅佢，近日亦針對優先座應唔應該取消一事，喺社交網發文寫道：「人人互相理解和幫助，那每一個座位都會是優先座。」

咪妃分享道自己一次搭巴士嘅經歷，表示自己當時因為學業及工作太繁忙，令佢攰到忍唔住坐喺優先座休息，直到後來有一位呀伯上車，並當面質疑佢道：「你年輕人好手好腳還坐在優先座喔？你們現在年輕人是沒有家教呀？」而咪妃亦強調道當時巴士上，明明仲有一個優先座冇人坐，但呢位呀伯就特登過嚟鬧佢，令佢當下忍唔住覺得：「優先座出發點雖好，但被某些人拿來情緒勒索。」

另外，咪妃亦分享道佗B初期嘅感受：「懷孕初期是不明顯，但沒必要去嘲弄說是那些中學生，因為懷孕才不讓座，這樣真的不會顯得你有多高尚。」並喺留言區直白道：「敬老尊賢是沒問題，但我只尊敬懂得尊敬我的人。」感慨讓座本身就係單純出自於人嘅善念善心，有時就被人當成「理所當然」，特別係遇上懷孕初期嘅孕婦、疾病疼痛等外觀不明顯嘅人士時，都會被刁難之餘，甚至仲會畀人擺上網公審，搞到就算巴士客滿，都冇人敢坐優先座。