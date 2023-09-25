JPEX案︱陳零九台灣被鬧爆　委屈：我也是受害者

JPEX無牌經營風波未停息，案件截至前日（23日）共錄得2,305名受害人報案，涉及金額約達14.3億港元。JPEX案唔只影響多位香港藝人，當中佢嘅台灣區代言人陳零九，近日為自己及邱鋒澤假11月25日台北小巨蛋首場《愛在你身邊LOVE GAME》演唱會舉辦簽票會，佢就涉嫌詐騙一事回應，坦言：「自己也有投資。」陳零九表示雙方合約已在七月底結束，目前已無合約：「我們在接代言前經過兩三個月的審視，我們都是按照合約內容在做，對方也跟我們保證會合範法規。」發生今次事件，陳零九指自己非常錯愕，亦表示加密貨幣部分合約並未履行，自己都有投資在其中，金額大約係10-15％，自己都係受害者。

陳零九坦言名譽受損對佢傷害好大，遭到網友出征批評，佢強調自己絕對唔做非法事情：「投資本來一定都有風險，我也在這次事件學到寶貴的一刻。」除忙碌於投資同副業，陳零九近日就投入「九澤CP」巡演、新專輯籌備：「也不是說沒休假，但就還是有一些額外的工作和行程。」至於演唱會門票未賣晒，兩人態度正面，表示已經比預期中好，希望粉絲能當日到場睇二人唱跳。