應節外賣　家中聚餐唔使迫

中秋佳節，全城各區都有不同的活動，餐廳訂滿，家中有長輩和小朋友，唔想同人迫又無能力煮九大簋，不如當機立斷訂外賣返屋企過節最方便，無論是傳統盆菜，又或各式大菜或套餐，都適合用作分享，吃過飯再出外賞月，最好不過。

升級中菜盆菜

傳統盆菜分量十足，選用食材都較親民，網上到會專門店豐食FEAST推出的鮑魚花膠三重奏豐食盆菜，三格鍋總共有17款食材，再按不同區域配上醬汁，鮑汁海味區有極品紅燒鮑魚、鮑汁燴花膠、蜜餞富貴金蠔、鮑汁扣鴨掌、上湯髮菜、白魚蛋和香燒荔芋，配黃金鮮味鮑汁。雞湯鮮味區則有吉祥茄汁大蝦、手打髮菜鯪魚球、黃金咖喱魷魚、酸甜齋和上湯西蘭花，配自家熬製雞湯。醬香南乳區有白切三黃雞、南乳五花腩、秘醬炆豬皮、南乳燜枝竹和肉汁煮蓮藕，配醬香南乳汁，各有特色，預訂現時至10月2日送貨的鮑魚花膠三重奏豐食盆菜，可免費獲贈翡翠冬菇炆原隻圓蹄（數量有限，送完即止）。此外，品牌亦推山中秋團圓盆菜到會套餐、七星伴月分菜到會套餐和中菜到會套餐，選擇更多元化。

持續發展海鮮

吃大餐，都要識得環保，IKEA推出應節的環保海鮮中秋盆菜，選用不同種類的可持續發展海鮮作食柇，包括龍蝦、大蝦和帆立貝等，另外再配有瑞典肉、燜腩肉和不同蔬菜等，淋上傳統南乳汁享用。品牌亦設附有邊爐鍋或錫紙盤版的中秋環保海鮮盆菜供大家選擇，適合懶人及環保人士。

多重優惠

想食得精食得抵，就要發揮精明眼。一粥麵今年推出的鮑魚盆菜，內有十頭鮑魚、北海道宗谷瑤柱、韓國蠔豉、蠔皇鵝掌、花菇、貴妃雞和原隻大蝦等材料，現時至9月26日客人可用7折優惠價預訂6位用的鮑魚盆菜，又或以75折優惠價享用鮑魚盆菜6人套餐，內裏除盆菜外，還有紅燒花膠肉絲素翅及揚州炒飯。同時間，訂盆菜可用優惠價選購黃金皇子乳鴿、紅燒原隻豬手和揚州炒飯，配搭靈活。

中西日泰任揀

和一大班親友做節，最緊要投其所好，人人啱食。惠康今年預備了不同地方的佳餚讓客人分享。盆菜有經典的極品圍棧分菜、至尊分菜和豪華鮑魚盆菜等，明爐燒味有明火荔枝柴燒鵝拼盤、鴻運乳豬和禮聘金豬等。日本美食有新登場的美國殼飼牛肉壽喜燒及日本和牛壽喜燒套餐，另外有泰式派對套餐、皇牌雞煲或麻辣烤魚。想在花園或戶外燒野食，可揀澳洲安格斯牛經典燒烤套餐或和牛豪華套餐，大攪燒烤派對都錯。