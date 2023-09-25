袁嘉敏富貴遊被質疑與收入不成正比　自揭飛杜拜僅需兩萬蚊

擁34D身材嘅前港姐袁嘉敏，月初自揭飛杜拜玩，似乎係坐商務機位嘅佢，被質疑炫富，因香港來回杜拜嘅機票隨時要逾10萬蚊，生活富貴，但就鮮有見佢晒出工作照等。近日佢又飛意大利南、英國倫敦場等地歐遊，並指打算住兩星期。

對於網民質疑佢工作量少，但成日豪玩豪食歎世界，袁嘉敏都被迫到爆seed：「我很少公開講自己的使費，因為這是我的私事。但每次我獨自出外，香港的傳媒都寫到奇奇怪怪。」她又指自己從13歲開始就自己一個人飛，呢20幾年來每次都會預算好，機票及酒店都係自己畀錢，並公開機票價錢，坐商務客位由香港飛到杜拜，再由杜拜飛到意大利那不勒斯，還有坐埋廉航連行李由那不勒斯飛到倫敦嘅機票，加埋大概兩萬港紙多啲，另外，佢喺那不勒斯就入住當地三星酒店，5晚合共六千幾港紙。

佢亦喺意大利卡布里島、阿瑪菲海岸及龐貝古城遊嘅打卡照，雖然見有自拍及他人揸機嘅靚相，但袁嘉敏再次堅稱係獨自出遊，並公開參加當地旅行團嘅訂單︰「其實自己一個人去旅行再Join本地團有乜問題，影相咪叫其他人幫手影囉，我已經好多年都係咁周圍去。」今次佢歐遊突然收起平日最愛嘅性感打扮，亦簡簡單單食吓意粉仔。現時佢身在倫敦，就再次分享當地住處，見酒店房未見奢華。