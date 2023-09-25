跟BLACK PINK豪歎話題酒店

韓國人氣女團BLACK PINK紅遍世界各地，雖然演唱會及商演一個接一個，但各成員都懂得忙裏偷閒，入住世界各地的度假村或酒店充電。其中Jennie早前便在社交媒體分享度假照片，粉絲火速查出地點是位於美國猶他州的奢華度假村，其獨特地理位置及高昂房租成了話題！另外兩位成員Lisa及Rosé分別入住法國及韓國的華麗酒店及度假村，同樣成為網絡熱話，想學頂流女團歎世界，快啲儲定彈藥先！

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美國：盡情飽覽 沙漠景觀

位於美國猶他州南部的峽谷角（Canyon Point）擁有由狹縫型峽谷、小山及台地構成的沙漠景觀，Jennie早前到訪Aman Resorts旗下的Amangiri度假村便位於該地區，坐擁一流的住宿設施及獨特景致，令該度假村吸引各地富豪及名人入住。佔地600英畝的度假村共設有34間面積至少有93平方米的房間，分別有7 款套房及名為Mesa Home的4房別墅，其中面積達348平方米的Amangiri套房無論房內及露台泳池均可飽覽峽谷角景色。另外面積達25,000呎的水療中心提供利用土、風、火和水元素的護理療程，還有能一嘗美洲原住民風味菜餚的餐廳，叫住客放鬆身心兼大飽口福。與此同時，離度假村約5分鐘車程設有營地 Camp Sarika by Amangiri，四周被沙漠、山脈等荒野包圍，共有10個面積至少達175平方米的帳篷，可一覽無遺地欣賞台地及震撼日落場景。住客可參與度假村安排的冥想、沙漠和山地健行、溪降和騎馬等活動，以多種方式親近大自然。房價每晚US$4,000起（約HK$31,200）、帳篷每晚US$2,290起（約HK$17,862）。

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法國：宮殿級數 名人捧場

另外，Lisa和Rosé兩位成員於法國巴黎出席品牌活動時，便入住了面向巴黎市中心旺多姆廣場的Ritz Paris。該酒店早於1898年開業，被授予超越五星級的「宮殿級」酒店，多年來一直受到世界各地皇室貴族的喜愛，還有法國先鋒時裝設計師可可．香奈兒（Coco Chanel）及大作家海明威等名人住客代表。酒店花了4年時間、耗資約HK$33億進行大規模翻新，於2016年重新開業，現提供142間客房，雖然身處巴黎，但房間也很寬敞，即使是標準房面積也有30平方米，所有客房均採用象牙白及柔和色調的內飾、帶有老式細節的木製家具以及厚重錦緞圖案的窗簾，當中最豪華的皇家套房（Suite Impériale）更被法國政府指定為歷史古蹟。酒店擁有巴黎所有酒店中最大的庭院，設有3間餐廳、3間酒吧、一個游泳池和健身區等設施。房租每晚€2,200起（約HK$18,480）。

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韓國：綜合設施 包羅萬有

Rosé也不例外，曾分享一系列在酒店拍攝的打卡照，後來發現她身處的是鄰近仁川國際機場的Paradise City綜合度假村內。度假村佔地約33萬平方米，內裏包括有大型商場、賭場、露天泳池、遊樂場、保齡球館、汗蒸幕、水療中心、3D電玩遊戲館、藝術展覽館等。度假村範圍內可發現很多大師級的藝術作品，猶如一座大型美術館，例如草間彌生的南瓜、Kaws的公仔擺設和Alessandro Mendini的Paradise Proust等。酒店部分提供711間客房，Rosé所住的是最高級的豪華泳池別墅（Grand Deluxe Pool Villa） ，內設私人泳池、蒸氣桑拿浴設施、運動空間、餐廳、會客室等等，房價約HK$14萬一晚！此外也有標準客房、豪華客房等，迎合不同需求。酒店設有自助餐廳ON THE PLATE、意大利餐廳LA SCALA、日本料理RAKU及榮獲米芝蓮2星殊榮的中餐廳IMPERIAL TREASURE，度假村內亦有多間食肆，各適其適。房價每晚₩280,000起（約HK$1,637）。