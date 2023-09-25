AGA佛山開騷有新挑戰　升到3層樓高出場

歌手AGA（江海迦）繼上月完成首個紅館演唱會後，即展開其《AGA ONEDERFUL LIVE》巡迴演唱會步伐，日前移師到佛山國際體育文化演藝中心舉行，全場爆滿，據知AGA未婚夫鄭子邦及父母都有現身支持。

AGA上一次在佛山開騷已是5年前，為了讓粉絲能完整體驗整個演出，製作團隊特意將整個舞台由香港搬到佛山場館，更是場館歷來首次有傾斜的舞台，並用上最薄的LED Wall。為保留開場時AGA於LED Wall一角現身的效果，場館搭建了流動升降台，升到約3層樓高的位置，有別於紅館演唱會從綠閘觀眾席位置步出LED Wall，對她來說可謂新挑戰。被問到會否很緊張？她說：「雖然我冇畏高，但都有少少驚，因為真係幾高，上到個高台，都唔敢企太出，我覺得今次係比紅館再高啲，導演同公司好好，因為我想同香港場一樣喺LED Wall位置出場，所以就算去到咩地方演出，佢哋都幫我諗辦法做到呢個效果，好多謝佢哋。」

相隔5年再到佛山舉行演唱會，她說：「我記得上次咁多場巡迴演出，佛山嘅觀眾係最熱情嘅！」她又說：「多謝你哋陪我一齊去等到呢一日，過程期間有期待，有失望，就好似呢幾年大家嘅生活都經歷不同起伏，但希望你哋知道，你永遠並非一個。」