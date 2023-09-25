姚焯菲成人禮前最後一個生日　減去Baby Fat重回顏值巔峰

「聲夢小花」姚焯菲（Chantel）已秘密返港，其官方後援會（CFC）於24日假尖沙咀舉行補祝22號正日17歲生日，亦是她成年前的最後一個生日，現場逾200位粉絲「小菲象」出席，而身穿露腰裝的Chantel重回顏值頂峰，成功減去Baby Fat，全身散發美少女味。

生日會上，「小菲象」為Chantel準備了歌曲《這個姿態》MV中其中一個大紅袍造型公仔蛋糕，對於粉絲3年的力挺，她罕有盡訴心底話：「我知道呢3年，大家走過嘅路係唔容易嘅，坊間可能有啲人唔喜歡我，但我經常都會見到有啲人企出嚟，幫我講句公道說話。你們經常都會咁樣做，所以真心想同大家說一聲多謝，希望大家繼續咁樣支持我。」說畢就忍不住喊淚，一度要拎轉身背向人群。

Chantel又與小菲象玩各種遊戲，其中玩「真心話大冒險」時更將現場氣氛推上高峰，不單即場挑戰越南神曲《Ding Ding Dang Dang》的部分舞步及玩雙語急口令，全程和小菲象零近距。談未來升學計劃，她表明中學畢業後，想回港升讀大學，因為可以有更多機會和「小菲象」見面！

此外，Chantel除了現場演唱《#BFF》，訴說和小菲象之間的友誼外，更唱出今年兩首派台歌曲《小出走》及《這個姿態》，更預告下一首以成長為主題的個人單曲已完成錄製，並即將拍攝MV，將於12月內推出！適逢生日慶祝活動「小菲象請您搭的士 — 免費乘車日」同日舉行，故特別安排其中數輛的士到活動場地外，讓Chantel與生日應援的士「打卡」留念。

Chantel接受TVB娛樂新聞台主持王鎮泉訪問表示於23號回港：「好秘密咁返嚟，就出席活動，我都好開心。今次呢個Party，聽說有200位『小菲象』同我一齊慶祝。」又大冧粉絲謂在新西蘭讀書時有掛念「小菲象」，想回港約見面。

她雖然人在異地，但知小菲象為她精心安排的一連串生日應援，除為她大搞生日佰會外，還製作了如燈箱、簽名板、還有免費搭的士的義載日：「知道佢哋租咗部分的士係免費嘅。」