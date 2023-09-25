JW驚冇得合作爆喊　陳瀅憶連環負評淚崩

藝人周嘉洛、陳瀅、王灝兒（JW）和朱敏瀚（朱仔）為無綫旅遊節目《約埋班Friend去旅行》任主持，期間分別挑戰Flying Paramotor及高空滑索，不過對於畏高和細膽的JW來說絕對攞命，為與大家共同創造美好的回憶，JW只能硬着頭皮頂硬上，雖然在過程流下不少淚水，但她未有選擇臨陣退縮，還齊齊穿上泰北服裝，邊享受皇族餐邊欣賞歌舞表演。

而眾人更一起看日出，朱仔有感而發說：「覺得呢個節目係我哋最後一次合作。」JW亦有同樣的感覺，最後大家忍不住哭了出來，畫面感人。及後眾人摸酒杯底訴心聲，提到人生低潮期，陳瀅指是去年《美麗戰場》播出的時候，她坦言：「未試過畀咁多人去講我嘅唔好。」說到傷心處忍不住淚崩。感性的JW亦來個「眼淚放題」，她哭着說：「我入呢間公司之後，好多人都會問我點解，因為我想演戲呀，好想Fulfill以前細個同爺爺、嫲嫲一齊睇電視嘅感覺。」

至於即將上場的張振朗、賴慰玲及朱敏瀚，就齊齊玩轉澳洲悉尼，製作組又來一招計中計，出發前只向振朗及賴慰玲瞞騙，以為只有他們兩人出發澳洲，更獲朱仔驚喜送機，但其實朱仔亦有份同行，更於振朗和賴慰玲在Lounge時再度現身。首站行程，三人去到新南威爾士中央海岸體驗原住民文化，之後齊齊換上釣魚褲站在海中大歎海鮮餐，振朗於開蠔殼動作表現專業，他自爆：「我以前曾經喺酒店做開蠔！」令人意想不到。