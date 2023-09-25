崔碧珈新戲成績理想　忙裏偷閒享受日光浴

性感女星崔碧珈（Anita）近年頻密「飛法」，依家身在法國的她，除了獲邀出席巴黎時裝周，主要為其監製電影工作，Anita五年前跨國挑戰歐洲市場，成為首位及最年輕之法國電影華人女監製，首部監製的法國愛情電影《FOLLIA》，日前於法國院線正式上畫，明星首映於著名的巴黎香榭麗舍大道戲院舉行，吸引近500位觀眾入場觀賞，並隨即安排於其他國家上映。

Anita除了監製工作外，亦有出演戲中一配角，《FOLLIA》公開首映前數月，已於法國舉辦過百場巡迴優先場，售票成績相當理想。她決定在法國添食，並正籌備下一項目，繼去年於香港置業後，她現計劃於巴黎置業，方便日後香港法國兩地工作。Anita越洋受訪：「因為工作關係，我過幾日就返香港，今次嚟咗2星期左右，之前會留成3星期。」

她坦言此行也有去睇樓，她說：「法國啲酒店好貴，平均講緊成一萬元一晚，如果成日要飛嚟，一住又兩、三個星期，咁真係好貴，因為我一年會嚟四次左右，咁樣計法都供到樓，置業就抵啲，但呢個都仲係考慮當中，計劃緊，我比較鍾意住香榭麗舍大道呢區，因為位置方便相對比較安全，我自己又唔識揸車，咁呢度搭車又好方便，又係市中心。」

她表示巴黎買樓比香港平少少，不過在巴黎買樓有好多事要注意，尤其是水電、維修等問題，要考慮得清楚，因為巴黎甚少有新樓，城市文化比較舊，同埋當地的樓特色之處就係好多樓都沒有電梯，她說：「香港就叫唐樓，但巴黎就算好貴嘅樓，5層設計都要行樓梯，如果你好多篋要行上行落就好唔方便，市區又冇乜新樓，所以要尋吓寶。」她完成巴黎一連串工作後，難得偷閒度假兩天，即飛身蒙地卡羅享受日光浴，舒展身心。