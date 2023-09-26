【是日通勝】

農曆八月十二

癸卯年 辛酉月 丁亥日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、晚上7時至9時

凶時：上午5時至7時、上午9時至11時、下午5時至7時

宜：交易、出行、開市

忌：理髮、嫁娶、乘船

幸運方向：坐南向北

幸運數字：15、32、42

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：待人友善冇蝕底，人緣好，運氣也自然好！

金牛座：感情需花時間栽培，別以忙碌為卸責藉口。

雙子座：事業運強，在職場上佔得先機，毋懼競爭。

巨蟹座：對伴侶要求別太苛求，應多點體諒和包容。

獅子座：愛情運欠佳，不改變被動心態，難打破悶局。

處女座：投資理財要審慎，急於求成勢必弄巧成拙。

天秤座：享天時地利人和，宜把握時機，放膽追夢。

天蠍座：工作遇阻力，回報遜於預期，士氣受打擊。

人馬座：努力向目標進發，運氣差也不能阻你成功。

山羊座：財運佳，有閒錢不妨多做好事，利人利己。

水瓶座：健康一般，壓力沉重，提防身心超出負荷。

雙魚座：愛情處於弱勢，跟伴侶缺乏溝通會有麻煩。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）狗 桃花旺

（跌）蛇 心情差

鼠：事業旺，毋懼競爭，有遇強愈強之勢。

牛：與人交流需保持謙虛，切忌一意孤行。

虎：運氣好到不得了，有不少樂事找上門。

兔：貴人力撐，可趁機在事業上大展拳腳。

龍：運勢起伏不定，遇到麻煩要保持冷靜。

蛇：是日沖煞，諸事不順，情緒陷入低點。

馬：謀事遇阻力，心理上要做好最壞打算。

羊：想像力豐富，可望在職場上脫穎而出。

猴：易遭小人陷害，處理錢銀交易要小心。

雞：話頭醒尾，對從事銷售業務者最有利。

狗：桃花旺，戀情開始萌芽，要好好把握。

豬：待人接物要有分寸，逞強好勝要不得。

【暢所欲玄】（玄學家伍立群）

四獸

風水學上有所謂四獸，即東方為左青龍、西方為右白虎、南方為朱雀、北方為玄武。其實此不過是一種名號、名稱而已，所以不必執着四獸要符合東南西北方，只要在自己之位置所在處，左邊是青龍方、右邊便是白虎方，前面是朱雀方、後面便是玄武方。

通常前面朱雀方宜開揚、寬闊、平正，更宜有水聚。水要環抱而不傾瀉，要求藏風聚氣，忌風吹氣散，更不宜有山或屋宇太近，否則會形成壓迫感。

左邊青龍方宜高些，長些而抱過堂前，形成有案山，案山要求高不過眉，過高則壓也，亦不可太低，即手觸不到，古語云：「高要齊眉、低應心」，亦有云：「伸手摸着案，稅錢千萬貫」，為發達之象徵，交稅千萬貫，富有可想而知了。

右白虎不宜太高，要比青龍低一些，因左邊代表男性，右邊代表女性，白虎比青龍高則有女奪男權之象。當然，現代社會女性也可頂半邊天，女性也可成為富婆或領導人，此點舊觀念也需要改變一下了。

後玄武則不壓高、不壓大，愈高愈大為宜，後邊代表後台、貴人，若玄武不夠高大，更甚者全無，則無後台之力、無貴人，易招小人中傷也。