波神字典！A至H Cup女星逐個數　邊個係「波霸」第一人？

近年唔少巨胸網紅彈起，要幾大有幾大，其實娛圈都不乏咪神，東網嚴選「波神字典」，由A至H Cup逐個數，邊位波霸成為娛圈之最，地位一直屹立不倒？又有邊位單靠「A4胸」照樣殺出條血路？

A Cup／代表人物：唐詩詠、陳凱琳、連詩雅

簡評：

正所謂鹹魚青菜各有所愛，相比起「大波星人」，唔少女星反而因為夠「平易近人」而獲得喜愛，當中包括31A嘅蔡卓妍（阿Sa）及32A嘅薛凱琪（Fiona）！但亦有人突然升Cup，擺脫「A貨」宿命，好似以「iPad胸」見稱嘅31A連詩雅（Shiga）於2019年忽然網晒爆乳泳衣，原來全靠做胸肌運動，A奶谷到變C！同樣主打骨感美嘅30A港姐冠軍陳凱琳，則因為生完BB而變得有料，不過都唔夠視后唐詩詠犀利，有「32A港女」之稱嘅佢，曾經講過A級上圍係香港之光，但其實佢嘅身材一直有上升趨勢，每年台慶更會力谷心口兩團肉，完全睇唔出係A Cup，認真變幻莫測。

B Cup/代表人物：鄺潔楹、蔡思貝

簡評：

嫌「A4胸」冇睇頭？B Cup就唔大唔細啱啱好，充滿鄰家feel夠晒入屋，隨時更受男士歡迎！好似有「發電機」之稱嘅蔡思貝，正正係31B，見佢緋聞男友多籮籮，就知「B女郎」幾有Market！至於32B嘅鄺潔楹更加係「宅男女神」，當年佢喺《3日2夜》浸露天溫泉，結果一浸成名，之後經常大玩泳衣放題，獲得宅男力捧，仲大讚好Gf-able！

C Cup/代表人物：余思霆、李元玲、樂宜、孫慧雪

簡評：

數到「C家波」，位位都係女神級數，更加遍布世界各地，香港代表就有「C奶女神」33C孫慧雪，上圍big爆嘅佢就自爆原來後生時平平無其，全靠後天努力，狂飲木瓜奶同豆漿，先跳升兩Cup，現時生完小朋友都唔走樣，Keep住美胸。新一代接力嘅就有34C DJ女神樂宜，大方晒身材嘅佢經常倒瀉C奶，而且不時挑戰尺度極限，就算名花有主都不改火辣本色，難怪深得網民喜愛。除咗香港，台灣代表就有華姐冠軍余思霆，擁有33C咪咪嘅佢，每次晒水着都引起熱話，故有「大C級」之稱，至於馬來西亞亦有34C鋼琴女神李元玲，同樣「乳」出驚人！

D Cup/代表人物：高海寧、周秀娜、張秀文、蔚雨芯

簡評：

如果C Cup係新手入門款，D Cup就可以話係「咪神」嘅標準配備，最為人熟悉嘅，當然係憑巨胸造成風潮嘅初代咪神32D周秀娜！當年佢一雙巨峰臣服萬千宅男，寫真賣到斷晒市，仲出埋人型攬枕，而佢嘅招牌「牙膏滴胸」至今依然為人津津樂道。同樣32D嘅仲有「魔鬼胸」蔚雨芯，當年佢着住三點式落水餵魔鬼魚，結果贏得「魔鬼胸」美譽，簡直係獨一無二！而同佢哋平分春色嘅，就有無綫咪神高海寧，一出道就憑34D巨胸極速上位，最難忘嘅就係佢孖住陳庭欣浸泥漿溫泉，泥色令D奶更顯浮凸！雖然近年高Ling封胸轉做演技派，但始終身材太好，點遮都遮唔住！而無綫女星張秀文可以話同高Ling「同奶同命」，一樣靠34D咪咪上位做咪神，當年佢喺《超強選擇1分鐘》着比堅尼玩滑水梯，伏身胸壓水泡結果一壓成命！

E Cup/代表人物：陳婉衡、陳靜、波波、陳思圻、郭書瑤

簡評：

一山還有一山高，同為「無綫咪神」嘅36E陳婉衡就更勝一籌，於《3日2夜》一露成名嘅佢，私底下亦狂晒爆乳泳照、行山相，年前佢一度同健身教練譜出「師生戀」，但難忍男友禁性感，最終都還原E神本色！同樣有代表性嘅E Cup Baby，仲有34E嘅「細龍太」陳思圻及34E陳靜（DaDa），至於新一代嘅36E咪神就有「波波」黃婧靈，人如其名嘅佢簡直係「人間胸器」，甚至被指胸大過頭，相當誇張。而有「童顏巨乳」之稱嘅台灣女星郭書瑤（瑤瑤），亦係E奶代表！

F Cup代表人物：蕊蕊、鄧月平

簡評：

E級咪神多籮籮，但由F級起計，可以話係相當難能可貴！早年蕊蕊憑住34F一支獨秀，身邊根本毫無對手，不過近年佢將重心放喺生意上，就有36F鄧月平接力補位，選美節目出身嘅佢當年獲封「巨胸翠如」，比賽時已經「峰」芒畢露，入行後亦唔怕性感演出，不時解放F奶，今年4月金像獎，佢就超低胸晚裝上陣，Deep V激晒八字波，獨領「峰」騷！

G Cup代表人物：崔碧珈、蔡依林

簡評：

講到G奶，第一時間緊係諗起36G崔碧珈！佢憑住G Cup導彈胸闖出血路，於多部電影性感上陣彈起，之後又拍過寫真，近年鑽研生酮飲食嘅佢仲推出寫真減肥書，大玩人體盛，油浸G奶，真係3D級視覺盛宴！而台灣天后蔡依林，亦身懷36G巨胸，近年最搶FO嘅莫過於喺演唱會上玩「露點」，身穿3D打印嘅「裸鑽尤物」戰衣，製造「假露點」效果，着咗好似冇着一樣，引人入「性」！

H Cup代表人物：葉子楣

簡評：

而稱霸娛圈嘅H Cup第一人，絕對非艷星葉子楣莫屬！其實佢胸圍尺寸成謎，有人話係36F，有人話有38F，甚至有人目測達到H Cup，但由於佢從未公開過亦禁止量度，故仲未有官方認證，但「波霸」稱號就絕對冇人質疑，有傳佢更保護呢對搵食架生，擲200萬為巨胸買保險，真係前無古人後無來者！