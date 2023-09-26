娛圈單打︱做完閨女做老婆　唔走等做黃面婆

大台呢一個月可謂「血流成河」，皆因出走的女藝人已有3個，包括趙希洛、鄧佩儀同埋朱智賢。37歲的朱智賢加入TVB不經不覺10年，雖然在熱播劇《破毒強人》表現獲讚，但始終未能擔正，可能感到冇癮，不如向外闖。

又難怪心灰意冷，朱智賢在前年播出的《食腦喪B》，仲同大佢25歲的蔣志光做緊父女，點知兩年後在《破》劇竟然做蔣志光老婆，再咁搞落去，容乜易好似李佳芯（Ali）喺《有種好男人》咁，下次有個吳偉豪咁大嘅仔㗎！年齡向來係女人大忌，畀人話老就冇癮啦！

講開又講，朱智賢一直對娛樂圈充滿野心，不做明星不罷休，先後兩次參選港姐，2012年連入圍都冇份，翌年再接再厲一樣十強不入，但如願加入TVB。初時被彈樣子老氣似師奶，但近年五官愈執愈精緻，身材更是頂呱呱。響朵作是J2旅遊節目《3日2夜》，她大騷32C激凸身材，加上無敵大長腿，絕對好J。

雖然工作機會不斷，但最令人印象深刻的「代表作」，始終係同人夫黎振燁「車震食蛋糕」醜聞。偷食斷正後，她一臉憔悴由正印男友謝東閔陪同舉行記者會認錯，TVB亦決定放生，讓她坐了一輪冷板櫈後繼續活躍幕前。但經此一役，觀眾對她印象大打折扣，而謝東閔亦明言冇計劃迎娶女友。

既然對娛樂圈野心勃勃，當然不甘於就此蹉跎歲月，趁住仲有幾分姿色，梗係出去睇吓外面個世界。都係嗰句啦，大台最不缺就係年輕貌美的囡囡，年年港姐都有新女上場，現實啲講句，正是多你一個唔多、少你一個唔少！