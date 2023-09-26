60年代經典劇集《玉面金剛》男星「金毛虎」大衛麥卡林離世

憑60年代美國劇集《玉面金剛》（The Man from U.N.C.L.E.）走紅的蘇格蘭男星大衛麥卡林（David McCallum）昨日於紐約一間醫院內離世，享年90歲。

據知大衛在朋友及家人陪伴下離世，是死於自然。大衛於1964至1968年期間，與拍檔羅拔韋漢（Robert Vaughn）合演劇集《玉面金剛》，他們分別飾演美國中情局特務，劇集當年於香港播映時大受歡迎，大衛更被稱為「金毛虎」，劇集於2015年被英國導演佳烈治（Guy Ritchie）重拍成電影《特務型戰》，並由「超人」亨利卡維爾（Henry Cavill）及「獨行俠」Armie Hammer飾演片中兩位特務拍檔。至於大衛的《玉》拍檔「玉面虎」美國男星羅拔韋漢於2016年亦已離世。

除了《玉》劇之外，大衛的代表作還有劇集《重返犯罪現場》（NCIS），他在劇中飾演醫學鑑證人員Dr. Donald “Ducky” Mallard，與他合作過的演員包括男主角Mark Harmon亦有發聲明向大衛致哀。製作《重》的哥倫比亞廣播公司（CBS）電視台方面亦有發聲明，發言人稱：「大衛是一位學者和紳士，總是和藹可親，是一位完美的專業人士，從不開玩笑。從第一天起，與他一起工作就是一種榮幸，他從未讓我們失望。很簡單，他就是一個傳奇。他也是家人，我們將深深懷念他。」