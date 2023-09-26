帝京酒店呈獻中秋佳節住宿及中式饗宴　與你共慶中秋分享團圓滋味

【特約報道】良辰美景，月滿人團圓，最適合與親朋好友賞月共慶佳節！今個中秋，帝京酒店與您相伴，推出中秋節住宿及中式餐飲優惠，分別於帝京軒及獅房菜供應，為您送上中式美饌，提前預訂更可享折扣優惠！Royal Delights (R+) 今次以「圓夜玉兔」為設計靈感，推出可愛又爛漫的中秋節蛋糕，讓您與家人共嘗甜蜜滋味。想犒賞自己及家人，更可預訂住宿計劃，與家人創造溫馨回憶。

於9月1至30日期間推出的「圓滿中秋住宿計劃」，住宿優惠包括免費享用帝京軒「荷塘月色．中秋節盛宴」晚市套餐（兩位用）（價值HK$1,870）、每房獲贈迷你奶皇流沙月餅（6個裝）乙盒（價值HK$378），此外，客人在入住期間更可免費觀賞任何收費電影頻道、免費享用健身中心及使用房間無線及寬頻上網服務，讓您與家人盡情享受舒適放鬆的住宿體驗。

帝京軒及獅房菜推出全新中秋節中式套餐，廚師團隊設計了一系列以矜貴食材炮製的中式盛宴。套餐分別可供二位、四位、六位及十二位享用，與親朋好友盡嘗滋味佳餚，無論大小家庭都同樣適合；惠顧四位或以上套餐更可獲雙黃白蓮蓉月餅或雙黃蓮蓉月餅換領券乙張。

帝港酒店集團旗下的Royal Delights (R+) 由即日至9月30日期間呈獻「圓夜玉兔」（山藥檸檬桂花慕絲蛋糕），以圓月與玉兔為設計靈感，皎潔的明月與璀璨的星河交織出夢幻月夜的氛圍，內裏為山藥桂花醬、山藥檸檬奶油及海綿蛋糕層層相間，外層為軟心朱古力及朱古力，口感豐富，最適合於月圓之夜與親友共享溫馨滋味。

餅店今年亦特別推出件裝蛋糕，以中秋為主題，讓小家庭亦可分享甜蜜滋味。當中包括迷你版「圓夜蛋糕」、君度香梨朱古力冰棒蛋糕及「鬼馬蛋糕 – 紅豆沙湯圓」。「圓夜蛋糕」同為山藥檸檬桂花慕絲蛋糕，而俏皮可愛的玉兔雪條造型是君度香梨朱古力冰棒蛋糕，朱古力慕絲與杏仁朱古力蛋糕中夾着風味淡雅的甜橙酒燴梨，果酒香氣為中秋之夜增添浪漫氛圍；而像真度十足傳統糖水的是「鬼馬蛋糕 – 紅豆沙湯圓」，不但碗中的「糖水」可吃，連碗也可進食！以朱古力完美刻製瓷碗模樣，頂層鋪滿作爲「紅豆沙」的紅豆啫喱，「湯圓」則是牛奶布丁，下層是芝麻卡仕達醬覆蓋着軟綿的紅豆忌廉，帶來中秋甜蜜驚喜。