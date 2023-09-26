林俊傑鳥巢騷破個人紀錄　「家姐」韓紅錫錫掀高潮

新加坡天王林俊傑（JJ）世界巡迴演唱會22日起連續3晚唱響北京「鳥巢」，3場唱足超過120首金曲，累積18萬觀眾欣賞，不僅創下個人出道20年新紀錄，JJ更為3天觀眾分別安排彩蛋，包括首場嘉賓鄧紫棋的世紀合唱，之後第2晚則是周深踩台，最後一場更請來內地實力派歌手韓紅合作，甚有驚喜。

JJ第一次在鳥巢舉辦個人演唱會，難掩興奮之情，他謂：「雖然之前也在北京開過很多場演唱會，但這次真的不一樣，我們終於來到了國家體育場鳥巢。」回想上一次2008年北京奧運，他擔任火炬手傳遞聖火，這次重返身份截然不同：「今天終於帶着音樂的夢想，跑到鳥巢了。」

最後一場演唱會上，正當歌迷陶醉在《可惜沒如果》合唱氛圍中時，將JJ視為親弟弟的韓紅突然現身合唱，韓紅不僅稱JJ為「我家崽崽」，更大讚他愈來愈帥、愈來愈瘦。JJ也說：「韓紅一直像親姊姊照顧我，她也是唯一一個除了我爸媽之外，會常常對我訓話的姊姊，我一直感激能擁有這麼棒的前輩和姊姊。」JJ當晚情緒也特別高漲，更揭開上衣派「福利」，露出結實腹肌的她，令全場歌迷尖叫。