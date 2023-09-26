尹光專訪首爆多年前被全面封殺　紅館開騷前為乜被飛？

「廟街王子」尹光憑「AI尹光」而爆紅，被00後暱稱為「光B」，更有粉絲在網上留言定買飛支持其11月4日假紅館舉行的《尹光WAN K.宇宙巡迴演唱會》。對於獲年輕一輩支持，日前「光B」接受專訪時表示：「多謝大家，自從推出咗「AI尹光」後，真係多咗粉絲，去到邊都有粉絲集我郵，好開心。」

有謂現時是他事業高峯，他亦有同感，但謙說：「不過我唔係紅，只係多人識啫。」同時亦勾起他至今仍氣難下的往事，首度披露遭電台及電視台封殺的他表示約37年前，對他極欣賞的電台DJ樂仕斟他首踏紅館開騷，但條件之一是停唱酒廊騷3個月，結果為圓紅館夢而答允，忍痛放棄3個月的酒廊歌酬，可是臨開騷前卻表示「要換人」，他說：「樂仕話因為我啲歌太Cheap、有粗口又鹹濕，所以我個騷開唔成，紅館個檔期畀咗位好出名嘅女歌手唱咗，其實我嗰時已經畀所有電台、電視台封殺，電台唔會播我嘅音，電視台唔畀我亮相。」

「光B」強調其歌曲如《荷里活》、《數波波》、《相士大隻西》及《少理阿爸》只是粗俗，但從來沒有出現粗口，歌詞訊息亦正面，他又謂：「好似我曾經好爛賭，一晚輸咗一層樓，所以我啲歌都叫人唔好賭錢架。」問到當年為何不發聲抗議？他無奈謂雖有簽唱片公司，但公司老闆也無能為力。

曾經被「歧視」的事業低潮期，但「光B」從沒放棄自己的歌手夢，縱橫歌壇半世紀，現時再踏紅館，令他有吐氣揚眉之感，他謂：「有得開紅館騷真係好感恩」。談及網民吹捧他的《一人之境》比林家謙唱得更好，他又謂：「唔會有人唱得好過原唱者嘅，（啲網民話你唱歌好過姜濤喎？）大家畀面啫。」不過他承認受後輩歌手支持，如側田專程請他擔任馬來西亞演唱會的嘉賓。

光B又指自己永不言休，除非聲線變差不能再唱才再作考慮，但目前仍然有氣有聲，所以打算舉行慈善演唱會，扣除成本外，不收歌酬開騷，他謂：「呢期大家咁支持，我想食住個勢做番啲嘢回饋返社會。」

場地提供：Busybird@busybirdbottle