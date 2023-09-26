煙花夜繽紛　搵個靚位邊食邊睇

相隔幾年，國慶煙花再現香港，各大餐廳把握機會，即趁機會推出主題套餐，在美食美景下，邊食邊欣賞璀璨煙花，唔使同人迫，又有好嘢食，真係好繽紛。

割烹滋味

在高空欣賞煙花，視覺效果滿滿。上環日式割烹料理「和緣」推出10.1限定的套餐，極尚時令刺身有野生吞拿魚、海膽和蝦，配紅茶頭芥辣泡沫和紫菜天婦羅，鮮雞腿肉配北海道豆乳和竹笙，之後有關東遼參配南非鮑魚、大閘蟹釜飯、流心花膠天婦羅、鱈場蟹及和牛舌等菜式，位於29樓的餐廳可270度飽覽維港景，高空眺望一目了然。9月24日前訂座，可享全單85折。

維港旁開Party

10月1日當晚，維港兩旁應擠滿遊人，想舒舒服服慢慢欣賞都有計。Woolly Pig Hong Kong在尖沙咀2間餐廳鄰近維港，澳洲餐廳Hue Dining於當晚推出4道菜閃亮煙花晚市套餐，客人先享用和牛他他撻和墨汁Oreo作餐前小點，前菜可選北海道帶子刺身、慢煮伊比利亞豬頸肉或雜菌西米脆餅，主菜有法國藍龍蝦、黑安格斯西冷配牛面頰肉或意大利Burrata水牛芝士餃子，最後以期間限定的士多啤梨煙花蛋糕作結。另一間INK Cafe於當晚推出煙花派對，包括有2杯飲品和各式美食，如粟米芫荽炸餡餅、蝦多士和香茅豬腩肉刈包等，到時還有DJ表演，強勁音樂下賞煙花更有Feel。

現場音樂配襯

每年的煙花表演，都會有精挑細選的音樂作配搭。尖沙咀香港喜來登酒店於10月1日頂樓的餐廳推出國慶煙花節慶餐廳，蠔酒吧供應國慶慶典5道菜晚餐包括有時令生蠔，頭盤有牡丹蝦配魚子醬或大吞拿魚他他，緊接是香煎鴨肝或龍蝦濃湯，主菜可選炭燒美國和牛西冷或香煎鱸魚，最後以芝士拼盤或伯爵茶朱古力蛋糕作結。視佳廊推出的國慶醇釀佳餚之選，會有時令美國及法國生蠔和芝士冷肉火腿拼盤，客人可按喜好配香檳、紅酒或白酒，邊飲邊看煙花。為了讓客人更投入，2間餐廳會於當晚9時轉播匯演現場背景音樂，氣氛更高漲。

高級餐飲

想和最愛親友或伴侶盛裝地欣賞煙花，一樣無難度。香港麗晶酒店多間餐廳都可面對無敵維港景，於國慶煙花當晚，為客人提供高質美食。想輕鬆Chill住歎，大堂酒廊供應二人精美晚餐，菜式有三文魚Carpaccio、脆皮、雞肉串、烤鱸魚或安格斯里脊肉等，樓高3層的多面落地大玻璃窗，每個角度都可以看得到煙花。The Steak House會提供5道菜晚餐，有多款靚牛扒選擇。米芝蓮二星中菜廳麗晶軒則有8道菜晚餐，包括大閘蟹粉龍蝦、蠔皇原隻四頭鮑魚扣遼參等。2間餐廳設有戶外長廊，到時會邀請賓客出外欣賞煙花匯演，唔使迫又可近距離欣賞，最令人滿意。