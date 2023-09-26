黃宗澤廣州商演吸過千人朝聖　狂粉硬闖𨋢門上演屍殺電梯

黃宗澤（Bosco）昨日（25日）於廣州出席商演，幾層樓的商場逼滿過千粉絲，場面相當墟冚，Bosco到場時由停車場開始已有不少粉絲守候，由於活動場地要穿過不少地方才能到場，故一齊前行時都被粉絲簇擁。雖然今次大會更誇張出動超過50個保安維持秩序及保護Bosco，但某些粉絲都相當瘋狂，有些為了跟Bosco同𨋢而「硬闖」，更與多名保安糾纏多時𨋢門才可關上，就如屍殺電梯一樣，而在𨋢內的Bosco亦被嚇親，一度「戚眉」相當無奈。

活動上Bosco除了跟現場觀眾玩遊戲外，更要即席跟師傅整月餅應節，當他除去外套時，全場粉絲尖叫，向來識搞氣氛的Bosco即謂：「裏面有衣服的！」Bosco接受本報獨家訪問時謂：「我都好耐冇去過廣州做商演，都估唔到現場啲人咁熱情、咁多人，成個商場3層都爆滿人，最近我都要飛嚟飛去，尋日做完廣州活動返嚟香港一日，聽日我都要飛去長沙做嘢！（中秋陪唔阿媽過節？）我都同阿媽夾唔到期做節，要做埋啲嘢先再補番食飯。」

Bosco指現時都要為電影《紥職2》宣傳、謝票，就算未有劇拍都超忙碌，不過下月他都要為《法證先鋒VI》開工。說到有粉絲於網上投訴握唔到手，影唔到合照，他謂：「以前去商演都會同佢哋握手，但依家真係唔敢，因為握手都好易製造混亂，試過有啲粉絲差啲轆落樓梯，向前一推就全部一齊轆落去，實在太多人，就連邊啲係工作人員、邊啲係FANS都分唔到，一個握到第二個又想，咁就好混亂，好易發生人踩人事件，所以依家都唔敢，唔係唔想同佢哋互動，係怕有危險啫！惟有同佢哋微笑、點頭、SAY HELLO。」